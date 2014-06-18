На Донбассе возобновили движение поездов между Красным Лиманом и Святогорском

Донецкая железная дорога (ДЖД) в связи с восстановлением инфраструктурных объектов на станции Красный Лиман (Донецкая область), которые были повреждены в начале июня в результате столкновений боевиков и украинских силовиков, с 18 июня 2014 года возобновила движение пригородных поездов на участке Красный Лиман – Святогорск, сообщили УНИАН в пресс-службе дороги.

В частности, на данном участке пути будут курсировать восемь пригородных поездов: поезд № 6204 Красный Лиман – Святогорск, который будет отправляться из Красного Лимана в 05:09 и прибывать в Святогорск в 05:50; № 6215 Святогорск – Красный Лиман (отправление из Святогорска в 6:36, прибытие в Красный Лиман в 7:16), № 6208 Красный Лиман – Святогорск (отправление в 08:38, прибытие в 09:19), № 6077 Святогорск – Красный Лиман (отправление в 10:56, прибытие в 11:36), № 6216 Красный Лиман – Святогорск (отправление в 17:34, прибытие в 18:15), № 6211 Святогорск – Красный Лиман (отправление в 18:52, прибытие в 19:32), № 6078 Красный Лиман – Святогорск (отправление в 20:20, прибытие в 21:01), № 5435 Святогорск – Красный Лиман (отправление в 21:27, прибытие в 21:54).

«При планировании поездки железнодорожным транспортом пассажирам следует обращаться за уточняющей информацией в железнодорожные кассы и справочные службы вокзалов, а также следить за объявлениями на вокзалах и станциях, где по громкоговорящей связи проводится регулярное информирование обо всех изменениях в графике движения поездов», - подчеркнули в пресс-службе.

Читайте такжеНа Донбассе возобновили продажу билетов на поезда в Москву

Как сообщал УНИАН, 4 июня ДЖД отменила 7 пригородных поездов в связи со значительными повреждениями железнодорожных объектов на станции Красный Лиман (Донецкая область), которые произошли 3 июня в результате столкновений боевиков и украинских военных.

В настоящее время на востоке Украины проходит активная фаза антитеррористической операции украинских силовиков против террористических и бандитских группировок сепаратистов.

В связи с несанкционированным перекрытием движения поездов на двух участках Донецкой железной дороги 17 пар пассажирских поездов курсируют по измененному маршруту через участок Лозовая - Павлоград - Красноармейск.

Справка УНИАН. Донецкая магистраль является составной частью "Укрзализныци". ДЖД обслуживает территории Донецкой, Луганской, частично Запорожской, Днепропетровской и Харьковской областей. Эксплуатационная длина магистрали составляет 2,813 тыс. км (около 13% общей длины железных дорог Украины).



