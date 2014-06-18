Приднепровская железная дорога зафиксировала 3 ДТП на переездах

Приднепровская железная дорога (ПЖД) в январе-мае 2014 года зафиксировала три дорожно-транспортных происшествия (ДТП) на железнодорожных переездах и путях против двух случаев за аналогичный период прошлого года, сообщили УНИАН в пресс-службе дороги.

Согласно сообщению, за указанный период в результате ДТП пострадали два человека, тогда как в январе-мае 2013 года не пострадал ни один человек.

«Как отмечают в аппарате безопасности движения поездов и автотранспорта магистрали, все дорожно-транспортные происшествия в этом году произошли по вине водителей автотранспортных средств, которые проигнорировали правила безопасного пересечения железнодорожных путей», - подчеркивается в сообщении.

В пресс-службе отмечают, что ПЖД продолжает осуществлять работы по повышению уровня безопасности железнодорожных переездов, в частности, ремонтировать переезды, оснащать шлагбаумами и другими заградительными устройствами, системами световой и звуковой сигнализации, улучшать видимость на переездах и другое.

Как сообщал УНИАН, Приднепровская железная дорога в январе-апреле 2014 года зафиксировала два ДТП на железнодорожных переездах, что соответствует аналогичному периоду прошлого года.

В 2011-2013 годах железные дороги страны капитально отремонтировали 115 переездов, а также оборудовали автоматической светофорной сигнализацией 32 комплекса пересечения путей.

«Укрзализныця» ежегодно выделяет свыше 40 млн грн на оборудование железнодорожных переездов дополнительными средствами безопасности движения и еще около 300 млн грн - на их содержание.

Справка УНИАН. В Украине насчитывается 5422 железнодорожных переезда. Из них 2699 оборудованы автоматической звуковой и светофорной сигнализацией, 1497 - с дежурными и оборудованы шлагбаумами, 1226 - без дежурного и не оборудованы автоматикой.