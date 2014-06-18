На Донецкой железной дороге сократился непроизводственный травматизм

На станциях и перегонах Донецкой железной дороги (ДЖД) в январе-мае 2014 года непроизводственный травматизм сократился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 35,1% - до 37 случаев с 57, сообщили УНИАН в пресс-службе дороги.

В частности, за указанный период ДЖД зафиксировала 22 случая травм со смертельным исходом, что на 8 случаев меньше показателя 2013 года.

Среди травмированных в январе-мае текущего года четверо детей, один случай со смертельным исходом. За аналогичный период прошлого года на железной дороге было травмировано двое детей, в том числе один случай со смертельным исходом.

Пресс-служба напоминает, что переходить пути можно только в установленных местах, пользуясь при этом пешеходными мостами, тоннелями и переездами. На станциях, где мосты и тоннели отсутствуют, граждане должны переходить пути по настилам, предварительно убедившись в отсутствии движущегося поезда или локомотива.

Как сообщал УНИАН, на станциях и перегонах Донецкой железной дороги в 2013 году из-за нарушения правил безопасности на железнодорожном транспорте уровень непроизводственного травматизма увеличился по сравнению с 2012 годом на 26,7% - до 133 случаев.

Справка УНИАН. Донецкая железная дорога является составной частью Государственной администрации железнодорожного транспорта. Донецкая магистраль пролегает по территории Донецкой, Луганской, частично Запорожской, Днепропетровской и Харьковской областей. Эксплуатационная длина магистрали составляет 2,813 тыс. км (около 13% общей длины железных дорог Украины).

На долю ДЖД приходится около 38% от общих объемов грузоперевозок железных дорог Украины.

