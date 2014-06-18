Отечественные авиакомпании предложат украинцам новые направления

Соответствующее решение Комиссии по формированию и реализации государственной политики по эксплуатации воздушных линий, в которую входят представители Мининфраструктуры и Госавиаслужбы, было утверждено приказом Министерства инфраструктуры от 10 июня 2014 г. №242, сказано в сообщении.

По данным пресс-службы, крупнейший национальный авиаперевозчик авиакомпания «Международные авиалинии Украины» (МАУ) получила разрешение на выполнение рейсов из Киева в Нахичевань и Ленкорань (Азербайджан), а также из Харькова и Львова в Батуми (Грузия).

Авиакомпания «Днеправиа» получила право на осуществление полетов из Харькова в Ереван (Армения), Тбилиси, Батуми и Кутаиси (Грузия), Бургас и Варны (Болгария), Баку (Азербайджан), Москву (РФ), из Ивано-Франковска - в Вену (Австрия), Варны и Бургас (Болгария ), Тель-Авив (Израиль), Милан (Италия), Ригу (Латвия), Гамбург (Германия), Бухарест (Румыния), Варшаву (Польша) и Санкт-Петербург (РФ), из Днепропетровска - в Бургас и Варну (Болгария ).

Авиакомпания «Ян Эйр» получила разрешение на международные полеты из Киева в Ларнаку (Кипр) и Батуми (Грузия), на внутренние - из Киева в Одессу и Харьков.

Авиаперевозчику UmAir разрешено эксплуатировать маршрут из Киева в Багдад (Ирак).

«Мотор Сич» получила право на выполнение рейсов в столицу Украины из Запорожья, Ужгорода, Луганска, Одессы, Днепропетровска, Львова, Донецка и Херсона.

Дочерняя структура турецкой авиакомпании Atlasjet - «Атласджет Украина» получила право на выполнение внутренних рейсов из Киева во Львов, Одессу, Днепропетровск, Запорожье, Тернополь, Харьков, Херсон, Черновцы, Донецк, Луганск и Симферополь.

Компания «Урга» уже с 18 июня начинает работать на линии Киев-Львов. Также комиссия предоставила права авиакомпаниям «Урга» и «Крунк» на выполнение полетов за пределами Украины.

Как сообщила пресс-служба, каждый авиаперевозчик формирует программу полетов в соответствии с графиком открытия и выполнения рейсов с учетом НОТАМ Госавиаслужбы. На сегодняшний день авиакомпании не могут осуществлять полеты в аэропорты Симферополя, Донецка и Луганска.

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Как сообщал УНИАН, отечественные и иностранные авиакомпании планируют в июне открыть до двадцати новых международных рейсов, соединяющих Киев («Борисполь») со странами Европы и Азии.

Пассажиропоток через украинские аэропорты по итогам 2013 года увеличился на 7,3% по сравнению с 2012 годом - до 15,133 млн пассажиров.

