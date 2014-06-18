«Укрзализныця» продлила предпродажу билетов в Крым до сентября

Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины ("Укрзализныця") продлила предварительную продажу билетов на поезда, курсирующие в крымском направлении и обратно, до 1 сентября 2014 года, сообщили УНИАН в пресс-службе ведомства.

Согласно сообщению, стоимость железнодорожных билетов на поезда, курсирующие между аннексированным Россией Крымом и материковой частью Украины, останется прежней и будет рассчитываться по внутригосударственным тарифам.

«Сейчас все желающие могут приобрести билеты до 17 июля 2014 года, то есть за 30 суток до даты отправления поезда. На следующие дни продажа билетов будет открываться постепенно», - сообщили в пресс-службе.

Как сообщал УНИАН, ранее «Укрзализныця» открыла предварительную продажу билетов на поезда в крымском направлении с 1 по 15 июня 2014 года. До этого продажа оставалась закрытой из-за несогласованности ряда организационных вопросов с Российскими железными дорогами.

12 июня «Укрзализныця» открыла предварительную продажу билетов на поезда в Крым и обратно на даты с 16 по 30 июня 2014 года, затем продлила предпродажу билетов до 15 июля 2014 года.

Укрзализныця» в период с 1 по 16 июня 2014 года сократила пассажироперевозки с материковой части Украины в аннексированный Крым по сравнению с аналогичным периодом 2013 года в 2,8 раза – до 51,2 тыс. пассажиров со 142 тыс. человек.