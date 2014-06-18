Железные дороги увеличили перевозку зерновых почти на треть

Железные дороги Украины в январе-мае 2014 года увеличили перевозку зерновых грузов (зерна, шрота, подсолнечника, жмыха и др.) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 28,5% - до более 10,7 млн тонн с 8,33 млн тонн, сообщили УНИАН в пресс-службе Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця»).

Согласно сообщению, за указанный период железные дороги задействовали в перевозках зерновых 171,8 тыс. вагонов-зерновозов против 134,2 тыс. вагонов в январе-мае 2013 года.

Ежесуточное количество груженных зерновозов в январе-мае текущего года составило 1273 вагона.

В частности, железные дороги за указанный период погрузили 9,3 млн тонн зерна, задействовав в перевозках почти 145 тыс. вагонов, из них отправили на экспорт в порты 8,34 млн тонн зерна (128,6 тыс. вагонов), а на внутренний рынок – 922,9 тыс. тонн (16,4 тыс. вагонов).

Также сообщается, что общий оборот зерновозов за отчетный период ускорился по сравнению с январем-маем 2013 года на 0,08 суток – до 11,4 суток. В частности, оборот груженого вагона - 3,59 суток; порожнего и транзитного вагонов - по 8,36 суток. В 2013 году оборот вагонов-зерновозов общего парка составлял 11,48 суток.

По данным пресс-службы, рабочий парк отечественных зерновозов в июне 2014 года составляет 12 679 вагонов, из них в Украине находятся 11 597 зерновозов и 1 082 - за ее пределами. «Такого количества специализированных вагонов достаточно, чтобы перевозить 3,9 млн тонн зерновых грузов ежемесячно», - резюмировали в пресс-службе.

Как сообщал УНИАН, железные дороги Украины в январе-мае 2014 года увеличили перевозку зерна по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 29,2% - до 9,3 млн тонн с 7,2 млн тонн.

«Укрзализныця» в январе-апреле 2014 года увеличила перевозку зерновых грузов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 27,9% - до 9,6 млн тонн, задействовав в перевозках 152,7 тыс. вагонов-зерновозов.

Объем зерна, отгруженного и перевезенного железнодорожным транспортом Украины в 2013 году, несущественно сократился по сравнению с 2012 годом - на 0,5%, до 21,8 млн тонн.

Минагропрод прогнозирует экспорт зерна из Украины в 2013/2014 МГ на уровне 33 млн тонн, что может стать абсолютным рекордом для независимой Украины.