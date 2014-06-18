На Донетчине неизвестные повредили около 30 м путей

Вечером 17 июня 2014 года неизвестные лица повредили порядка 30 метров железнодорожного полотна на перегоне Пантелеймоновка - Путепровод (Донецкая область), что повлекло задержку ряда пассажирских поездов, сообщили УНИАН в пресс-службе Донецкой железной дороги.

«17 июня 2014 года, в 18:30 на перегоне Пантелеймоновка - Путепровод в результате несанкционированного вмешательства в деятельность железной дороги повреждено железнодорожное полотно трехпутного участка. В результате чего произошла задержка пассажирского поезда дальнего следования №19 сообщением Киев - Луганск на 1 час 35 минут и пяти пригородных поездов - от одного до двух часов», - сказано в сообщении.

Согласно сообщению, на первом и втором пути железнодорожники восстановили движение 17 июня в 23:13 и 18 июня в 0:20 соответственно. По состоянию на 10:00 18 июня завершаются работы по третьему пути.

"Движение пассажирских и пригородных поездов осуществляется согласно графику», - подчеркнули в пресс-службе.

Как уточнили УНИАН в пресс-службе УМВД на Донецкой железной дороге, 17 июня текущего года в 19:35 в дежурную часть линейного отдела на станции Никитовка поступило телефонное сообщение от дежурного по станции Криничная о том, что на перегоне станций Пантелеймоновка - Путепровод неизвестные повредили железнодорожное полотно трехпутного участка и пролет контактной линии.

«Проводится проверка события, назначена техническая экспертиза. Следственным отделением линейного отдела на станции Никитовка начато досудебное расследование по признакам части 1 статьи 258 Уголовного кодекса Украины - террористический акт», - уточнили в пресс-службе.

Как сообщал УНИАН, в настоящее время на востоке Украины проходит активная фаза антитеррористической операции украинских силовиков против террористических и бандитских группировок сепаратистов.

В связи с несанкционированным перекрытием движения поездов на двух участках Донецкой железной дороги 17 пар пассажирских поездов курсируют по измененному маршруту через участок Лозовая - Павлоград - Красноармейск.

Начиная со второй половины мая текущего года, на Донецкой железной дороге неоднократно происходили случаи несанкционированного вмешательства боевиков в работу железнодорожного транспорта, вследствие чего ДЖД отменяла ряд поездов, а также изменяла маршруты курсирования. В частности, в Луганской и Донецкой областях боевики неоднократно взрывали железнодорожное полотно, обстреливали здания вокзалов, минировали участки путей.

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Справка УНИАН. Донецкая магистраль является составной частью "Укрзализныци". ДЖД обслуживает территории Донецкой, Луганской, частично Запорожской, Днепропетровской и Харьковской областей. Эксплуатационная длина магистрали составляет 2,813 тыс. км (около 13% общей длины железных дорог Украины).