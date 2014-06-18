Реконструкцию дороги Полтава - Харьков закончат за счет кредита Всемирного банка

Соответствующий проект разрабатывается специалистами Мининфраструктуры, Укравтодора и Всемирного банка и является третьим в рамках поддержки реформ правительства Украины в дорожной отрасли, сказано в сообщении.

«Сейчас мы четко понимаем стратегию дальнейшего развития, после строительства тех объемов, которые уже законтрактованы. Эти планы продиктованы геополитической ситуацией в Крыму, и в их основе лежит анализ изменения грузовых и пассажирских потоков», - цитирует пресс-служба первого заместителя министра инфраструктуры Александра Малина.

По его словам, после успешной реализации запланированных проектов министерство намерено привлечь средства для осуществления работ на автодороге Днепропетровск - Кривой Рог - Николаев для переориентации грузопотоков из восточного региона Украины в порты Николаева, Херсона и Одессы и туристических пассажиропотоков в украинскую континентальную часть Черноморского побережья.

По данным пресс-службы, реализация проекта по реконструкции автодороги Полтава-Харьков начнется после успешного завершения первых двух проектов по ремонту автомобильной дороги М-03 Киев – Харьков - Должанский на участках от Борисполя до Лубен и от Лубен до Полтавы, а также улучшения безопасности движения на других дорогах.

Как сообщал УНИАН, строительство и ремонт дорог активно кредитует и Всемирный банк. В частности, первый его кредит в 400 млн долларов пошел на капремонт дороги Киев - Харьков на участке Борисполь - Лубны. Второй кредит – 450 млн долл. был предоставлен на капремонт и повышение безопасности движения на участке Лубны-Полтава.