Кабмин утвердил финплан «Укрзализныци» с прибылью 635 млн гривень

Кабинет министров Украины утвердил сводный финансовый план Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») на 2014 год с чистой прибылью 634,6 млн грн, сообщили УНИАН в пресс-службе ведомства.

«Сегодня, 18 июня, на заседании Кабинета министров Украины утвержден сводный финансовый план железных дорог Украины на 2014 год», - сказано в сообщении.

Согласно сообщению, общий доход железных дорог Украины в 2014 году предусмотрен в размере 54,6 млрд грн.

Также финплан на 2014 год предполагает увеличение чистого дохода от реализации услуг на 5,4%, или на 2,7 млрд грн, по сравнению с фактическим показателем 2013 года – до 52,7 млрд грн.

Чистую прибыль в 2014 году также предполагается увеличить на 24%, или на 122,8 млн грн, по сравнению с фактом 2013 года – до 634,6 млн грн.

Согласно плану, отчисления в государственный бюджет и целевые фонды по итогам текущего года составят 11,8 млрд грн.

«Капитальные инвестиции в 2014 году составляют 8,2 млрд грн. Основными направлениями являются приобретение основных средств, модернизация и капитальное строительство», – подчеркнули в пресс-службе.

Как сообщал УНИАН, «Укрзализныця» в 2013 году сократила чистую прибыль по сравнению с 2012 годом на 38,4% - до 545,3 млн грн с 885,45 млн грн. Объем процентных кредитов и заимствований "Укрзализныци" в 2013 году составил 17,91 млрд грн.

Доход "Укрзализныци" от реализации услуг в прошлом году сократился по сравнению с 2012 годом на 3,2% - до 51,05 млрд грн с 52,73 млрд грн.

В 2013 году сумма привлеченных "Укрзализныцей" банковских кредитов составила 11,09 млрд грн, сумма средств по выпущенным еврооблигациям – 4,04 млрд грн, по внутренним облигациям – 2,53 млрд грн.

Отчисления в бюджеты и государственные целевые фонды «Укрзализныци» в 2013 году сократились по сравнению с 2012 годом на 7,3% - до 12,7 млрд грн.

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Справка УНИАН. Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») - орган управления железнодорожным транспортом общего пользования, осуществляет централизованное управление процессом перевозок во внутреннем и межгосударственном сообщении, регулирует производственно-хозяйственную деятельность железных дорог.