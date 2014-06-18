Кабмин утвердил финплан «Укрзализныци» с прибылью 635 млн гривень
Сегодня утвержден сводный финансовый план железных дорог Украины на 2014 год.
Кабинет министров Украины утвердил сводный финансовый план Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») на 2014 год с чистой прибылью 634,6 млн грн, сообщили УНИАН в пресс-службе ведомства.
«Сегодня, 18 июня, на заседании Кабинета министров Украины утвержден сводный финансовый план железных дорог Украины на 2014 год», - сказано в сообщении.
Согласно сообщению, общий доход железных дорог Украины в 2014 году предусмотрен в размере 54,6 млрд грн.
Также финплан на 2014 год предполагает увеличение чистого дохода от реализации услуг на 5,4%, или на 2,7 млрд грн, по сравнению с фактическим показателем 2013 года – до 52,7 млрд грн.
Чистую прибыль в 2014 году также предполагается увеличить на 24%, или на 122,8 млн грн, по сравнению с фактом 2013 года – до 634,6 млн грн.
Согласно плану, отчисления в государственный бюджет и целевые фонды по итогам текущего года составят 11,8 млрд грн.
«Капитальные инвестиции в 2014 году составляют 8,2 млрд грн. Основными направлениями являются приобретение основных средств, модернизация и капитальное строительство», – подчеркнули в пресс-службе.
Как сообщал УНИАН, «Укрзализныця» в 2013 году сократила чистую прибыль по сравнению с 2012 годом на 38,4% - до 545,3 млн грн с 885,45 млн грн. Объем процентных кредитов и заимствований "Укрзализныци" в 2013 году составил 17,91 млрд грн.
Доход "Укрзализныци" от реализации услуг в прошлом году сократился по сравнению с 2012 годом на 3,2% - до 51,05 млрд грн с 52,73 млрд грн.
В 2013 году сумма привлеченных "Укрзализныцей" банковских кредитов составила 11,09 млрд грн, сумма средств по выпущенным еврооблигациям – 4,04 млрд грн, по внутренним облигациям – 2,53 млрд грн.
Отчисления в бюджеты и государственные целевые фонды «Укрзализныци» в 2013 году сократились по сравнению с 2012 годом на 7,3% - до 12,7 млрд грн.
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Справка УНИАН. Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») - орган управления железнодорожным транспортом общего пользования, осуществляет централизованное управление процессом перевозок во внутреннем и межгосударственном сообщении, регулирует производственно-хозяйственную деятельность железных дорог.