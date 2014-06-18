ДЖД недополучила более 7 млн гривень за пригородные перевозки льготников

Согласно сообщению, за указанный период ДЖД перевезла 17,36 млн пассажиров льготных категорий на сумму 11,1 млн грн, а компенсаций получила 4 млн грн - 36% от необходимой суммы.

По данным пресс-службы, компенсации от Донецкой и Луганской облгосадминистраций за указанный период составили 2,8 млн грн и 1,2 млн грн соответственно.

Также сообщается, что Донецкая магистраль вообще не получила возмещения своих расходов за пригородные перевозки студентов и детей от 6 до 14 лет, компенсации за которые должны осуществляться Министерством образования и науки и Министерством молодежи и спорта.

«Социальная нагрузка пригородных перевозок сегодня наиболее остро отражается на финансовой деятельности Донецкой железной дороги. За 5 месяцев этого года убытки от пригородных перевозок составили 231,25 млн грн, что на 24 млн грн больше, чем за соответствующий период прошлого года», - подчеркнули в пресс-службе.

Как сообщал УНИАН, ДЖД в 2013 году недополучила 38,49 млн грн от местных бюджетов за перевозки пассажиров льготных категорий.

Задолженность государственных и местных бюджетов перед «Укрзализныцей» за осуществляемые ею перевозки пассажиров льготных категорий в 2013 году увеличилась по сравнению с 2012 годом на 18,3% - до 424,1 млн грн.

Убытки ведомства от пассажирских перевозок в 2013 году составили свыше 6,6 млрд грн, в том числе в пригородном сообщении — 3,5 млрд грн.

Справка УНИАН. Железнодорожным транспортом, в соответствии с законодательством Украины, осуществляется перевозка 26 льготных категорий граждан в полном объеме. Однако из года в год наблюдается негативная тенденция несвоевременного и неполного возмещения расходов на перевозку льготных категорий граждан, что существенно ухудшает финансовое состояние отрасли. В частности, недополученные средства не позволяют повышать качество услуг для пассажиров и обновлять подвижной состав.

Донецкая железная дорога является составной частью Государственной администрации железнодорожного транспорта («Укрзализныци»). Донецкая магистраль пролегает по территории Донецкой, Луганской, частично Запорожской, Днепропетровской и Харьковской областей. Эксплуатационная длина магистрали составляет 2,813 тыс. км (около 13% общей длины железных дорог Украины).

На долю ДЖД приходится около 38% от общих объемов грузоперевозок железных дорог Украины.