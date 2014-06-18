Приднепровская железная дорога в мае отремонтировала 38 км путей

В частности, за указанный период железнодорожники капитально отремонтировали 14,8 км путей, провели средний ремонт 13,4 км, комплексно-оздоровительный – 9,9 км.

Кроме того, работники ПЖД заменили на новые 1,1 км рельсов на участке Пятихатки - Чаплино, а также осуществили средний ремонт пяти стрелочных переводов на участках Кривой Рог – Камыш-Заря и Воскобойня – Красноармейск.

Основные ремонтно-путейные работы в мае были выполнены на участках Пятихатки - Чаплино, Пятихатки - Кривой Рог-Главный, Лозовая – Сиваш, Мерефа – Херсон и на других направлениях.

Как сообщал УНИАН, ПЖД в 2014 году планирует модернизировать и отремонтировать около 320 км путей на сумму более 355 млн грн.

Приднепровская железная дорога в 2013 году модернизировала и отремонтировала 352,2 км путей на сумму 389,72 млн грн.

Справка УНИАН. Государственное предприятие «Приднепровская железная дорога» - одна из крупнейших железных дорог Украины. Ежегодно она перевозит более 227 млн тонн грузов и более 90 млн пассажиров. Эксплуатационная путевая сеть ПЖД превышает 3200 км, что составляет почти 15% общегосударственной железнодорожной сети. ПЖД отправляет на внутренний и внешний рынки более 85% железорудного сырья, более половины проката черных металлов, является активным звеном международного транспортного коридора Европа-Азия.