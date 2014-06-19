Дополнительный поезд Луганск-Киев будет курсировать до 23 июня

Донецкая железная дорога (ДЖД) в связи с увеличением пассажиропотока в столицу Украины из Луганска, где в настоящее время продолжается активная фаза антитеррористической операции украинских силовиков против террористических и бандитских группировок сепаратистов, продлила курсирование дополнительного поезда №564/563 сообщением Луганск – Ясиноватая - Киев до 23 июня 2014 года включительно, сообщили УНИАН в пресс-службе дороги.

Согласно сообщению, с этой целью ДЖД сформировала два дополнительных состава по 15 вагонов в каждом: восемь - плацкартных, пять – купейных, два - СВ.

Этот поезд будет отправляться ежедневно до 23 июня включительно из Луганска в 21:00 с остановками на станции Ясиноватая с 0:10 до 0:35, прибывать в столицу в 14:26. В обратном направлении поезд будет отправляться из Киева ежедневно до 24 июня включительно в 18:38 и прибывать в Луганск в 12:00.

Поезд следует через станции Родаково, Коммунарск, Дебальцево, Горловка, Макеевка, Красноармейск.

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Как сообщал УНИАН, в киевском направлении ежесуточно курсируют три графиковых поезда из Луганска (№20, №126 и №134) и два из Донецка (№84, №37).

Ранее ДЖД назначила на 16 июня 2014 года дополнительный поезд №564/563 сообщением Луганск – Ясиноватая – Киев.

«Укрзализныця» в целях обеспечения эвакуации пассажиров из Луганской и Донецкой областей неоднократно назначала дополнительные поезда из восточного региона в киевском направлении.

Кроме того, начиная со 2 июня «Укрзализныця» увеличила количество вагонов в составах ряда поездов, курсирующих из Луганска и Донецка, на 5-6 вагонов – до 18-20 единиц.

Из Донецка в связи с напряженной ситуацией и присутствием в городе большого количества вооруженных людей уже выехало большое количество граждан.

