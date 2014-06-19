Порошенко одобрил введение штрафов за неуплату парковки водителями

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе главы государства.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада 29 мая приняла Закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно парковки транспортных средств".

За данное решение проголосовали 232 из 292 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Согласно пояснительной записке, задачей закона, в частности, является "определение оснований и процедуры привлечения к административной ответственности должностных лиц-операторов за нарушение установленных правилами требований к размещению, оборудованию и функционированию площадок для платной парковки, а также пользователей парковочных площадок за неуплату стоимости услуг по содержанию парковочных площадок и парковки на местах, предназначенных для парковки инвалидов".Читайте такжеВ Украине введены штрафы за нарушение правил парковки

Закон предусматривает штраф от 8 до 12 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан за неуплату водителем транспортного средства стоимости услуг по пользованию площадками для платной парковки, оборудованными парковочными автоматами и другими техническими средствами, обеспечивающими контроль за парковкой, или автоматическими въездными и выездными терминалами.

Кроме того, парковка транспортных средств в местах, предназначенных для бесплатной парковки транспортных средств, лицами, не имеющими льгот, влечет за собой наложение штрафа на водителей транспортных средств от 15 до 18 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан.

Вместе с тем законом предусмотрено "четкое разграничение полномочий органов местного самоуправления и Госавтоинспекции МВД по контролю за соблюдением правил в части обеспечения безопасности дорожного движения и в части размещения, оборудования и функционирования площадок для парковки транспортных средств".