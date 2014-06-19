Донецкая железная дорога предотвратила краж на 300 тыс. гривень

Работники оперативных групп военизированной охраны Донецкой железной дороги (ДЖД) в январе-мае 2014 года предупредили 120 случаев хищения грузов и материальных ценностей железной дороги на общую сумму 299,7 тыс. грн, сообщили УНИАН в пресс-службе дороги.

Согласно сообщению, за указанный период ДЖД передала в правоохранительные органы 155 задержанных по подозрению в краже имущества железной дороги.

С целью предупреждения хищений работники военизированной охраны Донецкой магистрали сопроводили 53 767 вагонов с номенклатурными и другими ценными грузами в составе 11 248 поездов, во время сопровождения работники 4 раза применяли табельное оружие.

В ходе оперативно-профилактических мероприятий на инфраструктурных объектах магистрали за нарушение правил, установленных на железнодорожном транспорте, в частности за переход путей в неустановленных местах, работники ДЖД задержали 90 человек, из которых 78 были оштрафованы на сумму 2,7 тыс. грн.

Как сообщал УНИАН, Донецкая железная дорога в январе-апреле 2014 года предупредила 99 случаев хищения грузов и материальных ценностей железной дороги на общую сумму 252,5 тыс. грн.

Работники подразделений службы военизированной охраны ДЖД в 2013 году предупредили 322 случая краж грузов и имущества на сумму свыше 328 тыс. грн.

Справка УНИАН. Донецкая магистраль является составной частью "Укрзализныци". ДЖД обслуживает территории Донецкой, Луганской, частично Запорожской, Днепропетровской и Харьковской областей. Эксплуатационная длина магистрали составляет 2,813 тыс. км (около 13% общей длины железных дорог Украины).

