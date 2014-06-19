Назначен новый и.о. руководителя «Украэроруха»

Как передает корреспондент УНИАН, нового руководителя «Украэроруха» представил заместитель министра инфраструктуры Украины Петр Пинкас.

«Руководствуясь Законом Украины об управлении объектами государственной собственности, а также положением про Министерство инфраструктуры Украины, министр Бурбак (Максим Бурбак – УНИАН) подписал приказ об отстранении генерального директора «Украэроруха» Юрия Чередниченко от исполнения обязанностей и назначении исполняющим обязанности Дмитрия Бабейчука», - сказал Пинкас, добавив, что юридически Бабейчук приступил к исполнению обязанностей директора «Украэроруха» со среды, 18 июня.

Также Пинкас подчеркнул, что Бабейчук будет исполнять обязанности руководителя предприятия на время проведения проверки, инициированной руководством Мининфраструктуры в отношении предыдущего руководителя «Украэроруха» Чередниченко.

"До этого времени Дмитрий Бабейчук был директором департамента аэронавигации и внешних связей Госавиаслужбы Украины и является признанным специалистом в отрасли аэронавигации и безопасности воздушного движения не только в Украине, но и в Европе", - отметил заместитель министра.

Присутствующий на брифинге и.о. гендиректора "Украэроруха" Бабейчук сообщил, что первым его задачей на новой должности станет возобновление взимания платы за аэронавигационное обслуживание в воздушном пространстве Украины через международную организацию по безопасности аэронавигации "Евроконтроль".

"Одна из первых задач на этом посту – восстановление отношений по взиманию аэронавигационных сборов с помощью международной организации по безопасности аэронавигации "Евроконтроль". Как известно, с 1 января "Украэрорух" начал взимание этих сборов через офшорную компанию», – отметил Бабейчук.

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По его словам, министр Бурбак принял решение прекратить работу с этой компанией и вернуться к двусторонним отношениям с "Евроконтролем" или к многосторонней системе, что является частью ратифицированного пакета относительно членства Украины в «Евроконтроле».

Заместитель министра Пинкас также сообщил, что проверку деятельности "Украэроруха" проводит не только Мининфраструктуры, но и Государственная финансовая инспекция, Служба безопасности и Генеральная прокуратура.

По словам Пинкаса, СБУ уже выявила факты хищений государственных средств в особо крупных размерах во время плановой проверки «Украэроруха».

"По фактам, которые выявлены во время проверки, 12 июня этого года главным следственным управлением Службы безопасности Украины начато криминальное производство по факту хищения государственных средств в особо крупных размерах", - сказал Пинкас.

Вместе с тем, представители профсоюзов работников «Украэроруха» уже заявили, что не согласны с выбором руководства Мининфраструктуры, и выступили против назначения Бабейчука на должность и.о. руководителя «Украэроруха». В частности, президент Всеукраинского профсоюза «Федерация профсоюзов авиаработников радиолокации, радионавигации и связи Украины» Алексей Смольский отметил, что посредством назначения нового руководителя «Украэроруха» Мининфраструктуры «пытается установить контроль над предприятием, но не над безопасностью отрасли авиасообщения».

Как сообщал УНИАН, 29 мая Министерство инфраструктуры Украины отстранило от исполнения обязанностей председателя Государственного предприятия обслуживания воздушного движения Украины («Украэрорух») Юрия Чередниченко на время проверки хозяйственной деятельности предприятия. 5 июня Служба безопасности Украины возбудила дело против Чередниченко по подозрению в государственной измене.

Позднее совет «Украэроруха» потребовал от президента Украины и Совета национальной безопасности Украины срочно подчинить «Украэрорух» первому вице-премьер-министру – куратору силовых ведомств до стабилизации ситуации в стране. Также совет "Украэроруха" потребовал от правительства расследовать факт попытки силовых структур взять под контроль главный офис компании, а также отменить приказ Министерства инфраструктуры об отстранении от должности главы предприятия Юрия Чередниченко.