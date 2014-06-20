МАУ открывает рейсы из Харькова в Батуми

Крупнейший национальный авиаперевозчик авиакомпания «Международные авиалинии Украины» (МАУ) с 22 июня будет выполнять прямые регулярные рейсы между Харьковом и туристическим городом Батуми (Грузия).

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Как сообщили УНИАН в пресс-службе авиакомпании, с 22 июня по 29 сентября 2014 года МАУ будет выполнять рейсы Харьков - Батуми по четвергам и воскресеньям с вылетом в 21:50 и рейсы из Батуми по понедельникам и пятницам с вылетом в 01:45.

Рейсы будут выполняться самолетами «Боинг-737» с двумя классами обслуживания – бизнес и экономическим.

Минимальная стоимость билета на рейс в обе стороны составляет 2783 грн.

Как сообщал УНИАН, ранее МАУ получила от Министерства инфраструктуры Украины разрешение на выполнение рейсов из Киева в Нахичевань и Ленкорань (Азербайджан), а также из Харькова и Львова в Батуми (Грузия).

Справка УНИАН. Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" основана в 1992 году. Флот компании насчитывает 40 авиалайнеров, базовый аэропорт – крупнейший в Украине международный аэропорт «Борисполь». Авиакомпания осуществляет рейсы в столицы и ключевые города Европы, Азии, Африки и СНГ, обеспечивая также стыковки с маршрутами своих международных партнеров в более чем 3000 городов мира.