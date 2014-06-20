Количество незаконных вмешательств в работу железных дорог выросло на 60%

14:10, 20 июня 2014
Транспорт/Связь
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На протяжении 5 месяцев 2014 года было допущено 167 случаев незаконных вмешательств в работу железных дорог Украины  

Количество незаконных вмешательств в работу железных дорог выросло на 60% / Фото УНИАН

Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») в январе-мае 2014 года зафиксировала 167 случаев несанкционированного вмешательства посторонних лиц в работу железных дорог, что на 57,5% превышает показатель аналогичного периода прошлого года, сообщили УНИАН в пресс-службе ведомства.

"На протяжении 5 месяцев 2014 года было допущено 167 случаев незаконных вмешательств в работу железных дорог Украины против 106 за аналогичный период прошлого года", - говорится в сообщении.

В частности, за указанный период "Укрзализныця" получила 19 сообщений об установлении взрывных устройств на вокзалах и на других объектах инфраструктуры против 14 случаев за аналогичный период прошлого года, при этом все сообщения оказались ложными.

Кроме того, в январе-мае текущего года в ведомство поступило 17 сообщений об установлении взрывных устройств в подвижном составе против 6 случаев за аналогичный период 2013 года. "Обнаружено 25 взрывных устройств в подвижном составе и объектах инфраструктуры, оставшихся со времен Великой Отечественной войны (в 2013 году - 22)", - подчеркивается в сообщении.

В пресс-службе отмечают рост количества краж и повреждений элементов подвижного состава и инфраструктуры, что привело к задержке поездов более чем на 30 минут и отцепке подвижного состава от поездов на пути следования - 40 случаев против 34 за аналогичный период 2013 года.

Также за отчетный период количество случаев несанкционированного перекрытия движения поездов посторонними лицами увеличилось в 3,3 раза – до 23 случаев против 7 за аналогичный период 2013 года.

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Как сообщал УНИАН, «Укрзализныця» в январе-апреле 2014 года зафиксировала 114 случаев несанкционированных вмешательств посторонних лиц в работу железных дорог, что на 50% превышает показатель аналогичного периода прошлого года.

В 2013 году ведомство зафиксировало 260 случаев несанкционированного вмешательства посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта на общую сумму 750,56 тыс. грн.

Справка УНИАН. В соответствии со статьей 109 Кодекса Украины об административных правонарушениях, повреждение железнодорожного пути, защитных лесонасаждений, снегозащитных заграждений и других путевых объектов, сооружений и устройств сигнализации и связи влечет за собой наложение штрафа на граждан в размере от 10 до 30 необлагаемых минимумов доходов и на должностных лиц - от 20 до 60 необлагаемых минимумов доходов.

Подкладывание на железнодорожные пути предметов, которые могут вызвать нарушение движения поездов, влечет за собой наложение штрафа от 15 до 40 необлагаемых минимумов доходов граждан.
 

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