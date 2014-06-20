Ко Дню Конституции назначен дополнительный поезд Hyundai Киев-Харьков

Государственное предприятие «Украинская железнодорожная скоростная компания» (УЖСК), являющееся оператором скоростных поездов, назначило дополнительный модернизированный скоростной поезд категории "Интерсити+" производства южнокорейской компании Нyundai Rotem №724/723 по маршруту Киев-Харьков-Киев, который будет курсировать с 24 по 26 июня 2014 года включительно.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця»).

В частности, данный поезд является шестым из 10 имеющихся поездов, которые были сняты с эксплуатации с 12 февраля в связи с выявлением технических неисправностей.

Согласно сообщению, поезд №724/723 сообщением Киев-Харьков-Киев будет отправляться из столицы в 13:36 и прибывать в Харьков в 18:11. В обратном направлении поезд будет отправляться из Харькова в 13:16 и прибывать в столицу в 17:53.

Поезд будет курсировать с остановками на станциях Дарница, Миргород и Полтава-Киевская.

«Билеты уже в продаже на сайте http://booking.uz.gov.ua/ и во всех железнодорожных кассах», - подчеркнули в пресс-службе.

Ранее УЖСК назначила вышеуказанный скоростной поезд с 13 июня, который в настоящее время курсирует по пятницам и воскресеньям.

Как сообщал УНИАН, «Укрзализныця» 29 апреля после модернизации выпустила в рейс по маршруту Киев-Харьков скоростной поезд категории "Интерсити+" – первый из 10 имеющихся поездов; 6 мая – вернула еще один поезд на маршрут Дарница-Киев-Львов, 15 мая – поезд Киев-Днепропетровск, 24 мая – второй состав поезда по маршруту Киев-Харьков, 1 июня – поезд Киев-Запорожье-Киев. Кроме того, начиная с 1 июня, «Укрзализныця» продлила маршрут скоростного поезда №741/742 Киев-Львов до Трускавца.

Также «Укрзализныця» с 1 июня 2014 года изменила нумерацию скоростных поездов "Интерсити+", в частности, нумерация всех поездов данной категории начинается с цифры 7, вторая же цифра означает направление: цифра 1 – донецкое направление, 2 – харьковское, 3 – днепропетровское, 4 – львовское.

Справка УНИАН. С мая 2012 года в Украине со скоростью до 160 км/час начали курсировать скоростные межрегиональные электропоезда производства южнокорейской компании Нyundai Rotem, связав Киев с Харьковом и Львовом. Затем география курсирования поездов Нyundai была расширена.

Оператором скоростных поездов является государственное предприятие «Украинская железнодорожная скоростная компания» (УЖСК), которая оперирует 10 межрегиональными электропоездами производства Hyundai Rotem и двумя чешскими двухэтажными межрегиональными поездами двойного тока Skoda.