Одесская железная дорога повышает тарифы на проезд в пригородных поездах

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе дороги.

В частности, ОЖД повысит тариф на проезд в поездах пригородного сообщения в пределах Одесской дирекции железнодорожных перевозок на 27%, а в пределах Херсонской, Шевченковской и Знаменской дирекций - на 30%.

Как отмечают в пресс-службе, Одесская магистраль согласовала обновленную стоимость проезда в пригородных поездах с облгосадминистрациями Одесской, Черкасской, Кировоградской, Херсонской, Николаевской и Винницкой областей.

"После повышения тарифов стоимость полного билета в пригородном сообщении на территории Одесской железной дороги, в том числе в Одесской области, установлена от 4,10 грн до 26,00 грн в зависимости от дальности поездки", - уточнили в пресс-службе.

Также сообщается, что проезд детей в возрасте от 6 до 14 лет, как и раньше, будет стоить на 25% меньше, чем билет для взрослого пассажира. Также сохраняется 50%-ная льгота для студентов согласно действующему законодательству.

«Вопрос о пересмотре тарифов на пригородные пассажирские перевозки с целью их дальнейшего повышения одесские железнодорожники не поднимали перед облгосадминистрациями с первого квартала 2011 года. Однако критическая ситуация с компенсационными выплатами за перевозку льготников (за 2013 год Одесская железная дорога перевезла почти 3,3 млн пассажиров льготных категорий на сумму 30,8 млн грн, а получила лишь 17,6 млн грн то есть 57,1%) обусловила данное повышение тарифов», - подчеркнули в пресс-службе.

Кроме того, за последние годы выросла стоимость энергоносителей, материалов, что и привело к необходимости увеличения тарифов.

Вместе с тем, ОЖД прогнозирует, что к 2015 году износ электропоездов, которые не закупались еще с 1994 года, составит 82%.

«Несмотря на значительные расходы и серьезные убытки, за прошлый год Одесская железная дорога не отменила ни одного пригородного поезда», - резюмировали в пресс-службе.

Как сообщал УНИАН, ранее «Укрзализныця» инициировала повышение стоимости проезда в пассажирских поездах внутреннего сообщения в два этапа - на 10% в июле и октябре 2014 года во всех категориях пассажирских вагонов, кроме СВ и поездов категории "Интерсити+".

Задолженность государственных и местных бюджетов «Укрзализныце» за осуществляемые ею перевозки пассажиров льготных категорий в 2013 году увеличилась по сравнению с 2012 годом на 18,3% - до 424,1 млн грн.

Убытки «Укрзализныци» от пассажирских перевозок в 2013 году составили свыше 6,6 млрд грн, в том числе в пригородном сообщении — 3,5 млрд грн.

Справка УНИАН. Железнодорожным транспортом в соответствии с законодательством Украины осуществляется перевозка 26 льготных категорий граждан в полном объеме. Льготные категории граждан составляют около 70% от всех перевезенных пассажиров в пригородном сообщении.

Одесская железная дорога проходит через территорию Одесской, Николаевской, Херсонской, Кировоградской, Черкасской, Днепропетровской и Винницкой областей. На Одесскую железную дорогу приходится около 20% грузооборота и более 16% пассажирооборота железных дорог Украины.