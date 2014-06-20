"Укрзализныця" включит вагон-автомобилевоз в состав поезда Киев-Донецк

Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») с 21 июня 2014 года включит вагон-автомобилевоз в состав пассажирского поезда №37/38 по маршруту Киев-Донецк-Киев, сообщили УНИАН в пресс-службе ведомства.

"Из Киева вагон-автомобилевоз будет отправляться с 21 июня и курсировать ежедневно, а из Донецка - с 22 июня и будет курсировать ежедневно", - сказано в сообщении.

Согласно сообщению, в случае заказа услуги на перевозку транспортного средства с помощью вагона-автомобилевоза в составе поезда по данному маршруту, «Укрзализныця» гарантирует владельцу автомобиля наличие мест в купейном вагоне поезда в соответствии с количеством мест в автомобиле.

«Воспользовавшись услугой вагонов-автомобилевозов можно, независимо от погодных условий, доехать до места назначения наиболее безопасным транспортом со своим автомобилем, при этом отдыхая в комфортных условиях и сохраняя ресурс автомобиля», - цитирует пресс-служба специалистов главного пассажирского управления «Укрзализныци».

Базовый тариф за перевозку 1 тонны автомобиля по маршруту Киев-Донецк составляет 550 грн.

Как сообщал УНИАН, железные дороги Украины в 2013 году перевезли в вагонах-автомобилевозах около 2,5 тыс. автомобилей.

Вагоны-автомобилевозы в настоящее время курсируют в составе следующих поездов: №41/42 Днепропетровск - Львов, № 80/79 Киев - Днепропетровск.

Базовый тариф за перевозку 1 тонны автомобиля (без дополнительных платежей) по маршруту Киев - Днепропетровск - 385,2 грн, Львов - Днепропетровск - 633,6 грн.

Справка УНИАН. Вагон-автомобилевоз - целостный металлический вагон, внутри которого предусмотрены специальные средства для крепления автомобиля, а также система охраны. Его вместимость 6-7 автомобилей общим весом до 10 тонн и максимально допустимой высотой автомобилей - 1 м 72 см. В состав поездов можно включить только по одному вагону-автомобилевозу.