Время в пути нового скоростного поезда Киев-Одесса составит 7 часов

Согласно сообщению, скоростной поезд №761/762, соединяющий столицу с Одессой, будет отправляться ежедневно с 1 июля со станции Киев-Пассажирский в 06:07 и прибывать в Одессу в 13:20. В обратном направлении поезд будет отправляться в 15:02 и прибывать в столицу в 22:17.

Как уточнили УНИАН в пресс-службе, окончательное решение о том, какой именно состав будет задействован на данном маршруте – скоростные электропоезда Нyundai производства южнокорейской компании Нyundai Rotem или недавно приобретенные поезда Крюковского вагоностроительного завода, еще не принято.

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«При разработке маршрута следования указанного поезда рассматривался вариант его прокладки кратчайшим путем - через станции Мироновка - им. Т. Шевченко - Помошная (534 км), время в пути следования 4,5 - 5 часов. Но в связи с тем, что приведение инфраструктуры к требованиям скоростного движения указанного участка требовало дополнительного привлечения значительных средств, которых мало, было принято решение для поезда «Интерсити+» выбрать основной пассажирский ход через Жмеринку и Винницу, который длиннее на 120 км. Поэтому сейчас время в пути поезда «Интерсити+» Киев-Одесса составляет 7 часов»,- пояснили в пресс-службе.

В сообщении отмечается, что в настоящее время железнодорожники проводят необходимые работы для сокращения времени в пути данного поезда, и предполагается, что в течение июля это время будет сокращено на 30 минут - до 6 часов и 30 минут.

Билеты на данный поезд уже есть в продаже на официальном сайте «Укрзализныци» - http://booking.uz.gov.ua и во всех железнодорожных кассах.

Как сообщал УНИАН, 17 июня начальник главного пассажирского управления «Укрзализныци» Игорь Бреус сообщил, что Укрзализныця" планирует с 1 июля 2014 года запустить ежедневный скоростной поезд №761/762 сообщением Киев-Одесса, однако не уточнил, какой именно состав будет задействован на данном маршруте, сославшись на то, что это решение будет принимать Украинская железнодорожная скоростная компания, оперирующая скоростными поездами.

Ранее «Укрзализныця» рассматривала возможность назначения скоростного поезда составом "Украина-2" производства Крюковского вагоностроительного завода на локомотивной тяге по маршруту Киев-Одесса.

Справка УНИАН. С мая 2012 года в Украине со скоростью до 160 км/час начали курсировать скоростные межрегиональные электропоезда производства южнокорейской компании Нyundai Rotem, связав Киев с Харьковом и Львовом. Затем география курсирования поездов Нyundai была расширена.

Оператором скоростных поездов является государственное предприятие «Украинская железнодорожная скоростная компания» (УЖСК), которая оперирует 10 межрегиональными электропоездами производства Hyundai Rotem и двумя чешскими двухэтажными межрегиональными поездами двойного тока Skoda.

Крюковский вагоностроительный завод (г. Кременчуг, Полтавская обл.) является единственным в СНГ предприятием, имеющим налаженное и действующее производство двух видов вагонов - пассажирских и грузовых.