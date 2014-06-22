На Донетчине неизвестные взорвали пути, 14 вагонов сошли с рельсов - Укрзализныця

Об этом сообщает пресс-служба Укрзализныци.

"Сегодня, 22 июня 2014 года в 15 час. 35 мин. на участке Иловайск - Кутейниково неустановленными лицами был совершен подрыв нечетного пути. На момент взрыва на перегоне находился грузовой поезд №2921 с грузом (колчеданные огарки). В результате взрыва сошли с рельсов 14 вагонов", - сказано в сообщении.

По оперативной информации, локомотивная бригада не пострадала. Потери груза нет. Обстоятельства инцидента выясняются, извещены все причастные службы.

Читайте такжеКоличество незаконных вмешательств в работу железных дорог возросла на 60%В настоящее время осуществляются восстановительные работы с помощью железнодорожной спецтехники. Движение поездов на данном участке будет восстановлено в максимально возможные сроки, пообещали в пресс-службе.

Кроме этого, сегодня в 15 час. 55 мин. на перегоне Иловайск - Моспино Донецкой железной дороги был зафиксирован еще один случай подрыва пути неустановленными лицами. По оперативной информации, в момент взрыва на пути находился тепловоз. Подвижной состав не поврежден, локомотивная бригада не пострадала. В результате взрыва повреждены три железобетонные шпалы, сломаны рельсы. На данный момент на участке осуществляются восстановительные работы. Обстоятельства инцидента выясняются.