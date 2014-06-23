Японские автопроизводители Honda и Nissan отзывают свыше 2 млн автомобилей по всему миру из-за проблем с подушками безопасности.

Об этом сообщили сегодня представители корпораций, пишет "Прайм".

Отзыву подлежат 2,03 млн машин Honda и 130 тыс - Nissan, включая модель Nissan Cube.

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Неисправность механизма подушек безопасности от японского производителя автозапчастей Takata уже привели к отзыву в апреле 2013 года более чем 3 млн автомобилей корпораций Toyota (1,73 млн) и Honda (1,14 млн). Ранее в этом месяце Toyota сообщила об отзыве 2,27 машин из-за аналогичной проблемы.