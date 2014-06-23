На ПЖД непроизводственный травматизм сократился почти на четверть

Количество травм со смертельным исходом также сократилось по сравнению с аналогичным периодом 2013 года на 43% - до 16.

"Среди погибших в этом году есть ребенок в возрасте до 16 лет. В прошлом году было зафиксировано три подобных случая", - подчеркивается в сообщении.

Как отмечают в пресс-службе, наиболее частые причины травмирования – хождение по железнодорожным путям, а также прохождение через пути в неустановленных местах или перед приближающимся поездом.

С целью предупреждения таких случаев Приднепровская магистраль проводит ряд организационно-технических мероприятий, в частности, устанавливает стенды предупреждающего характера в местах пересечения железнодорожных путей, регулярно оповещает пассажиров на вокзалах и станциях по громкой связи о правилах безопасности на ж/д объектах, о прибытии-отправке подвижного состава и маневровых работах, проводит ремонт железнодорожных переездов, приборов внешнего освещения станций и посадочных платформ.

Для предупреждения случаев травмирования посторонних лиц, в первую очередь несовершеннолетних, ПЖД в мае провела месячник профилактическо-разъяснительной работы среди школьников учебных учреждений, расположенных вблизи железнодорожных путей, во время которого более 30 тыс. учеников и студентов прослушали лекции и просмотрели профилактические материалы.

Как сообщал УНИАН, на Приднепровской железной дороге в январе-апреле 2014 года непроизводственный травматизм сократился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 29,4% - до 24 случаев с 34.

В 2013 году на станциях и перегонах ПЖД непроизводственный травматизм сократился по сравнению с 2012 годом на 1,6% - до 126 случаев.

Справка УНИАН. Государственное предприятие «Приднепровская железная дорога» - одна из крупнейших железных дорог Украины. Эксплуатационная путевая сеть ПЖД превышает 3200 км, что составляет почти 15% общегосударственной железнодорожной сети.

Приднепровская железная дорога отправляет на внутренний и внешний рынки более 85% железорудного сырья, более половины проката черных металлов, является активным звеном международного транспортного коридора Европа-Азия.