На Донетчине поезда пустили в обход после подрыва террористами ж/д путей

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в Киеве сообщил спикер информационного центра СНБО Владимир Чеповой.

Он напомнил, что подрыв был осуществлен на участке на перегоне между станциями “Иловайск - Кутейниково” Донецкой области, в результате чего с рельсов сошли 14 вагонов грузового поезда. Пострадавших нет.

На данное время "Укрзализныця" возобновила движение поездов в данном направлении по объездным путям, сказал Чеповой.

Читайте такжеНа Донетчине неизвестные повредили около 30 м путей

Как сообщал УНИАН, 22 июня в 15.35 на участке Иловайск - Кутейниково неустановленными лицами был совершен подрыв нечетного пути, в результате чего сошли с рельсов 14 вагонов грузового поезда.

По оперативной информации, локомотивная бригада не пострадала. Потери груза нет. Обстоятельства инцидента выясняются.