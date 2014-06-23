Железные дороги Украины сократили грузоперевозки до 172 млн тонн

Железные дороги Украины в январе-мае 2014 года сократили грузоперевозки на 0,7% по сравнению с аналогичным периодом 2013 года - до 171,7 млн тонн со 172,8 млн тонн, сообщили УНИАН в пресс-службе Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины ("Укрзализныця").

Согласно сообщению, за указанный период экспортные грузоперевозки выросли по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 6,3% - до 59,8 млн тонн, в то время как транзитные грузоперевозки сократились на 5,7% - до 13,9 млн тонн.

Вместе с тем, импортные грузоперевозки сократились на 3,6% - до 13,5 млн тонн, а перевозки грузов во внутреннем сообщении на 3,8% - до 84,4 млн тонн.

Железные дороги страны во внутреннем сообщении увеличили перевозки следующих номенклатур грузов: цемента - на 5,6%, лесных грузов - на 1,5%, химикатов - на 7,1%, каменного угля - на 1,6%, автомобилей – на 79%, железной и марганцевой руды – на 0,2%.

Также сообщается, что железные дороги увеличили объем грузоперевозок на экспорт благодаря увеличению перевозок каменного угля на 48,5%, нефти и нефтепродуктов – в 2,1 раза, черных металлов - на 12,5%, лесных грузов - на 15,5%, зерна и зерновых грузов - на 16,7%, руды железной и марганцевой - на 0,9%.

Кроме того, объемы импортных перевозок нефти и нефтепродуктов выросли на 15,5%, минстройматериалов - на 4,4%, цветных металлов и изделий из них - на 14%, руды железной и марганцевой - на 10,6%, зерна и зерновых – в 2,6 раза, химических и минеральных удобрений – на 67,4%.

Объемы транзитных перевозок зерна и зерновых грузов за отчетный период увеличились на 2,8 раза, цемента - на 31,1%, кокса - на 15,8%, черных металлов - на 6,9%, автомобилей - на 11,8%, нефти и нефтепродуктов - на 1,1%.

Как сообщал УНИАН, железные дороги в январе-марте 2014 года увеличили грузоперевозки по сравнению с аналогичным периодом 2013 года на 1,1% - до 101,95 млн тонн.

«Укрзализныця» в 2013 году сократила перевозку грузов по сравнению с 2012 годом на 3% - до 443,6 млн тонн. Ведомство планирует в 2014 году увеличить перевозку грузов на 1,2% - до 447,006 млн тонн грузов.