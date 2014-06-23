России грозит полная остановка воздушного грузопотока в Европу уже с 1 июля

Минтранс РФ и Еврокомиссия не смогли договориться о новых правилах авиабезопасности для перевозки грузов. Это грозит полной остановкой грузопотока и почты в Европу уже с 1 июля. Минтранс РФ хочет попросить Брюссель отсрочить введение правил или остановить грузовой авиатранзит через Россию для ЕС, пишет "Коммерсант" (Россия).

Замминистра транспорта РФ Валерий Окулов провел совещание по введению с 1 июля регламента ЕС по авиабезопасности для грузоперевозок. Через неделю выгружать грузы в ЕС смогут лишь компании, получившие статус "перевозчика из третьих стран". Для этого нужно согласовать с Брюсселем программу мер безопасности для грузов и почты, а валидатор из ЕС должен проверить аэропорты отправки грузов на соответствие требованиям. Они должны дать детальную информацию об инфраструктуре и системах охраны. По данным "Ъ", услуги валидатора стоят более €200 тыс. Минтранс сохраняет жесткую позицию в отношении регламента. "Россия не намерена проводить дополнительные проверки или предоставлять закрытую информацию, аэропорты и перевозчики регулярно проходят проверки в ICAO и IOSA, которых достаточно",— говорит один из собеседников "Ъ". Но в текущей ситуации Минтранс решил попросить у ЕС отсрочки на время переговоров.

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