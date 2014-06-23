«Укрзализныця» завтра полностью восстановит после взрыва ж/д пути на Донеччине

18:33, 23 июня 2014
Транспорт/Связь
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Сотрудники железной дороги должны восстановить 250-300 метров путей и поднять 14 вагонов, которые были перевернуты в результате взрыва

«Укрзализныця» завтра полностью восстановит после взрыва ж/д пути на Донеччине / Фото УНИАН

Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») планирует до конца дня 24 июня полностью завершить работы по восстановлению железнодорожных путей на участке Иловайск-Кутейниково Донецкой железной дороги, где 22 июня неизвестные лица взорвали путь, по которому двигался грузовой поезд. 

Как сообщила пресс-служба «Укрзализныци», сотрудники железной дороги должны восстановить 250-300 метров путей и поднять 14 вагонов, которые были перевернуты в результате взрыва. 

В ведомстве отметили, что ведутся работы по восстановлению пути, однако там, где все еще лежат вагоны, выполнить ремонт пока невозможно. 

Вагоны, сошедшие с рельсов в результате подрыва, поднимают два восстановительных поезда, два крана, три бульдозера и другая техника. На восстановительных работах задействовано около 100 железнодорожников. По состоянию на 16:00 23 июня сотрудники подняли восемь вагонов.

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Как сообщал УНИАН, в воскресенье, 22 июня, в 15:35 на участке Иловайск - Кутейниково неизвестные совершили подрыв непарного пути. На момент взрыва на перегоне находился грузовой поезд № 2921 с грузом (огарки колчеданные). В результате взрыва сошли с рельсов 14 вагонов. По оперативной информации, локомотивная бригада не пострадала. Потери груза нет. Обстоятельства инцидента выясняются, извещены все причастные службы. Движение поездов на данном участке временно приостановлено.

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