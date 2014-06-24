В Запорожской области взорван железнодорожный мост

Сегодня в 2:20 ночи в дежурную часть Ореховского РО ГУМВД Украины в Запорожской области поступило сообщение о том, что неизвестные повредили мост на выезде из города Орехов в сторону села Новоданиловка.

Об этом сообщается на сайте ГУМВД Украины в Запорожской области.

Отмечается, что на место происшествия немедленно выехали руководство ГУМВД Украины в Запорожской области и оперативных служб, взрыво-техническая и кинологическая службы, криминалистическая лаборатория ГУМВД и следственно-оперативная группа в полном составе.

Было установлено, что неизвестные путем взрыва повредили опору железнодорожного моста в сторону села Новоданиловка Ореховского района Запорожской области. Происшествие зарегистрировано в Едином реестре досудебных расследований.

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Пассажирский поезд сообщением «Бердянск - Днепропетровск» остановлен на подъездах к месту происшествия.

Согласно действующему законодательству, уголовное производство по данному факту будет осуществляться Службой безопасности Украины.