Из-за подрыва моста в Запорожской области изменен маршрут трех поездов

11:53, 24 июня 2014
Транспорт/Связь
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 Подрыв моста на перегоне Ореховская - Малая Токмачка в Запорожской области произошел в ночь на 24 июня.

Фото УНИАН

Приднепровская железная дорога изменила маршрут курсирования трех пар пассажирских поездов из-за подрыва моста на перегоне Ореховская - Малая Токмачка в Запорожской области в ночь на 24 июня. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ПЖД. 

«В ночь на 24 июня неизвестные подорвали железнодорожный путепровод на 252-м километре перегона Ореховская - Малая Токмачка, – говорится в сообщении. – Взрывом повреждена первая опора, металлические конструкции и деревянные брусы одного из прогонов моста».

Как отмечается, на момент взрыва поездов на участке не было, пострадавших от происшествия нет. 

В то же время, по информации ПЖД, на утро вторника, 24 июня, полностью остановлено движение на участке Запорожье – Пологи. «Пассажирские поезда №569\570 Харьков – Бердянск – Харков, № 211\212 Москва – Бердянск – Москва и № 471\472 Днепропетровск, Кривой Рог – Бердянск – Днепропетровск, Кривой Рог до восстановления моста проследуют измененными маршрутами – через Запорожье, Федоровку, Великий Токмак, Бердянск», - говорится в сообщении. 

Как подчеркнули в ПЖД железнодорожный мост на 252-м километре перегона Ореховская – Малая Токмачка был построен 1902 году и восстановлен в 1949-м. Это 4-прогнонное металлическое сооружение высотой 89 м над автодорогой Запорожье – Великий Токмак. 

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Как сообщал УНИАН, в воскресенье, 22 июня, в 15:35 на участке Иловайск - Кутейниково (Донецкая область) неизвестные также совершили подрыв непарного пути. На момент взрыва на перегоне находился грузовой поезд № 2921 с грузом (огарки колчеданные). В результате взрыва сошли с рельсов 14 вагонов. По оперативной информации, локомотивная бригада не пострадала. Потери груза нет. Обстоятельства инцидента выясняются, извещены все службы. Движение поездов на данном участке было временно приостановлено.

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