В «Укрзализныце» рассказали подробности взрыва железнодорожного моста на Запорожье

Об этом сообщил УНИАН представитель «Укрзализныци», директор института «Днепрожилдорпроекта» Василий Ковальчук.

На данный момент установлено, что железнодорожное полотно деформировано, металлические конструкции моста просели, под рельсами зияет дыра.

Как рассказал Ковальчук, мост получил повреждения средней степени тяжести. Взрыв был средней мощности, поэтому поврежден частично. Его полного обрушения не произошло. Повреждена подферменная площадка промежуточной опоры со стороны станции «Ореховская».

Специалисты не исключают, что был применен накладной заряд, возможно с большим количеством тротила.

На данный момент на месте происшествия работает криминалистическая лаборатория. Изучается характер разрушения полотна и возможность его ремонта.

Правоохранительные органы не комментируют инцидент. Расследованием занимается СБУ Запорожской области.

Как отмечают местные жители, железнодорожный мост не охранялся.

Читайте такжеВ Луганской области дважды подорвали железную дорогу

Как сообщал УНИАН, 24 июня в 2:20 ночи в дежурную часть Ореховского РО ГУМВД Украины в Запорожской области поступило сообщение о том, что неизвестные взорвали мост на выезде из города Орехов в сторону села Новоданиловка.

Происшествие зарегистрировано в Едином реестре досудебных расследований.

Пассажирский поезд сообщением «Бердянск - Днепропетровск» остановлен на подъездах к месту происшествия.

Приднепровская железная дорога уже изменила маршрут курсирования трех пар пассажирских поездов из-за подрыва моста на перегоне Ореховская - Малая Токмачка.