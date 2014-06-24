Россия хочет пустить поезд Симферополь - Москва через Керченскую переправу

Железнодорожники рассматривают вопрос о запуске поезда по маршруту Симферополь - Москва, который будет следовать через Керченскую паромную переправу.

Об этом сегодня на заседании общественного экспертного совета "Общероссийского народного фронта" заявил директор предприятия "Крымские железные дороги" Андрей Каракулькин, сообщает ИТАР-ТАСС.

"По поручению заместителя министра транспорта России рассматривается вопрос о сборе нового пассажирского состава сообщением Симферополь - Москва, который будет следовать через Керченскую паромную переправу", - заявил Каракулькин, добавив, что "уже был произведен пробный накат и определено, что в составе будет ходить не менее девяти пассажирских вагонов".

По словам Андрея Каракулькина, пробный накат уже состоялся. По предварительным расчетам, паром сможет перевозить не менее девяти вагонов с пассажирами.

Сейчас паромы перевозят на полуостров и обратно лишь грузовые железнодорожные составы, в частности, с бензином.

В настоящее время поезд Симферополь - Москва следует в аннексированный Крым через территорию Украины.

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Как сообщал УНИАН, железнодорожные пассажирские перевозки между Россией и Украиной за последние три месяца упали на 70%.