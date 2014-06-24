Эксперты считают, что сейчас сложились уникальные условия для реформы "Укрзализныци"

Об этом говорится в письме международной консалтинговой компании A.T. Kearney за подписью руководителя транспортной практики A.T. Kearney в Восточной Европе Евгения Богданова в адрес Кабинета Министров Украины.

Автор указывает, что за последние три года прибыль Государственной администрацией железнодорожного транспорта Украины "Укрзализныця" сократилась в четыре раза. Износ основных средств превышает 80%, собственные средства направляются на финансирование инвестиций не в полном объеме, при этом растет долговая нагрузка и необходимость направлять все растущие собственные средства на обслуживание долга, говорится в письме.

"Современное состояние железнодорожного комплекса Украины не позволит ему обеспечить рост и развитие экономики страны без глубинных реформ", - делают вывод специалисты A.T. Kearney.

Читайте такжеЖелезные дороги Украины сократили грузоперевозки до 172 млн тоннОни отмечают, что в текущей ситуации осуществление реформ существенно усложнено, потому что "Укрзализныця" объединяет в себе хозяйственные функции и функции государственного регулирования. Однако, добавляют специалисты A.T. Kearney, "сейчас в Украине существуют уникальные политические и экономические условия для проведения глубинных реформ в отрасли".

В письме говорится, что еще в 2011 году компания совместно с ГАЖТУ провели комплексную стратегическую диагностику "Укрзализныци", и разработали модель реформирования отрасли.

Первоочередные шаги реформы предполагали акционирование ГАЖТУ и разработку методик расчета тарифов и тарифных политик как основного инструмента осуществления государственного регулирования отралси.

В сфере грузовых перевозок предполагалось сохранить интеграцию управления инфраструктурой и локомотивами, выделить вагонный парк в дочерние и независимые общества и сохранения единства управления парком.

Читайте такжеКабмин утвердил финплан «Укрзализныци» с прибылью 635 млн гривеньВ сфере пассажирских перевозок далекого сообщения, предполагалось выделить перевозчика в отдельную структуру, дать частным перевозчикам допуск на рынок и разделить "социальные" и "коммерческие" сегменты.

В сфере пригородного сообщения, предполагалось выделить перевозчика в отдельную компанию, и создать региональные компании совместно с органами местной власти.

Напомним, в феврале 2012 года Верховная Рада принялаЗакон Украины "Об особенностях создания публичного акционерного общества железнодорожного транспорта общего пользования". Согласно Закону, до июня 2012 годаКабинет министров обязан был одобрить постановление о создании АО "Укрзалізниця". Но из-за противодействия со стороны "семьи", реформа остановилась.

Министерство инфраструктуры, возглавляемое Максимом Бурбаком, разработало Дорожную карту реформирования железнодорожного транспорта (на 2014-2015 годы). Согласно с ней, до 30 мая в Кабинет министров должен быть подан проект постановления о проведении первого этапа реформы "Укрзализныци", который предполагает акционирование ГАЖТУ. Тем не менее, Кабинет министров уже несколько раз откладывал рассмотрение проекта постановления. По данным еженедельника "Зеркало недели", торможение реформы происходит из-за сопротивления чиновников "Укрзализныци".

Сегодня Государственная администрация железных дорог Украины "Укрзализныця" – это шесть независимых железных дорог, работающих в разных регионах страны, а также десятки самостоятельных предприятий. Все они имеют юридический статус государственных предприятий.