Между Киевом и Одессой будет курсировать скоростной поезд украинского производства

Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») задействует на маршруте Киев-Одесса состав скоростного электропоезда ЭКр1 производства Крюковского вагоностроительного завода, который начнет курсировать с 1 июля 2014 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в ходе презентации электропоезда сообщил гендиректор Украинской железнодорожной скоростной компании (УЖСК) Леонид Лобойко.

«На Одессу первый пойдет крюковский ЭКр1», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, «Укрзализныця» планирует с 1 июля 2014 года запустить ежедневный скоростной поезд сообщением Киев-Одесса категории «Интерсити+». Время в пути поезда по маршруту составит 7 часов.

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Справка УНИАН. ПАО "Крюковский вагоностроительный завод" выпускает грузовые (вагоны-платформы, цистерны, вагоны бункерного типа, полувагоны) и пассажирские вагоны, вагоны метро, запасные части и тележки для грузовых вагонов, колесные пары, запчасти для вагонов метро и эскалаторов, контейнеры, дорожную технику. Производство пассажирских вагонов на заводе осуществляется по заказу "Укрзализныци". Продукция завода поставляется более чем в 20 стран мира. Крюковский вагоностроительный завод является единственным в СНГ предприятием, имеющим налаженное производство двух видов вагонов - пассажирских и грузовых.