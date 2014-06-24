Между Киевом и Львовом начал курсировать украинский скоростной поезд

Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») с 24 июня запустила состав скоростного электропоезда ЭКр1 (класс Интерсити+) производства «Крюковского вагоностроительного завода» (КВСЗ) по маршруту Киев – Львов.

Перед отправлением электропоезда, его торжественный осмотр провел министр инфраструктуры Украины Максим Бурбак.

По словам министра, стоимость ЭКр1 в два раза меньше, чем цена корейских электропоездов Hyundai и составляет 200 млн грн с НДС.

«Где-то вдвое дешевле», - сказал Бурбак, отметив, что КВСЗ не поднял цену после девальвации гривни.

Как сообщил журналистам первый заместитель генерального директора «Укрзализныцы» Максим Бланк, также присутствующий на мероприятии, закупка данных составов финансировалась за счет средств «Ощадбанка» через лизинговую компанию «Дельта лизинг».

«Сумма финансирования 400 млн грн под 20% годовых на пять лет без учета страхования, плюс 1,18% – это стоимость страхования», - рассказал Бланк.

По данным пресс-службы «Укрзализныцы», два скоростных электропоезда прошли все необходимые испытания и были одобрены межведомственной комиссией, получив разрешение на эксплуатацию еще в 2013 году, но, несмотря на многочисленные обещания предыдущего правительства, так и не были приобретены.

В ходе торжественного мероприятия был также презентован новый пригородный дизельный поезд разработки КВСЗ, который должен пройти опытные испытания на участках Карпат.

По словам Бурбака, Мининфраструктуры ведет переговоры о приобретении 15 таких поездов.

Как сообщал УНИАН, «Укрзализныця» также задействует на маршруте Киев-Одесса состав скоростного электропоезда ЭКр1, который начнет курсировать с 1 июля 2014 года.

Справка УНИАН. Электропоезд ЭКр1 - межрегиональный скоростной двухсистемный электропоезд, созданный на Крюковском вагоностроительном заводе в Кременчуге (Полтавская область) в 2011-2012 годах. Поезд состоит из 7 прицепных и 2 головных моторных вагонов и имеет 609 сидячих мест. Эксплуатационная скорость поезда 160-200 км/час.

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Дизельный поезд ДПКр-1 предназначен для обеспечения пассажирских перевозок на неэлектрофицированных участках железной дороги со скоростью до 140 км/час.

ПАО "Крюковский вагоностроительный завод" выпускает грузовые (вагоны-платформы, цистерны, вагоны бункерного типа, полувагоны) и пассажирские вагоны, вагоны метро, запасные части и тележки для грузовых вагонов, колесные пары, запчасти для вагонов метро и эскалаторов, контейнеры, дорожную технику. Производство пассажирских вагонов на заводе осуществляется по заказу "Укрзализныци". Продукция завода поставляется более чем в 20 стран мира. Крюковский вагоностроительный завод является единственным в СНГ предприятием, имеющим налаженное производство двух видов вагонов - пассажирских и грузовых.