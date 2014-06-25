В оккупированном Крыму собираются в два раза повысить стоимость проезда в транспорте

Об этом сообщил вице-президент «Ассоциации автомобильных перевозчиков» Крыма Зиновий Лудчак, передает рупор крымской «власти» «Крыминформ».

«Стоимость пассажирских перевозок в Крыму в два раза ниже, чем в среднем по России, при этом основная составляющая себестоимости перевозок, дизельное топливо, выше по цене. Учитывая поэтапное повышение уровня социальных стандартов, считаем необходимым в течение 6 месяцев поднять тарифы до уровня Краснодарского края», – рассказал Лудчак.

Как сообщает «Крым.Реалии», кроме того, крымские автоперевозчики намереваются обратиться к премьер-министру России Дмитрию Медведеву с просьбой освободить их от уплаты нескольких видов налогов.

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«До 1 июля необходимо направить письменное обращение к премьер-министру с просьбой освободить пассажирские автотранспортные предприятия от уплаты налога на прибыль, НДС, а также ввести мораторий на уплату штрафов и пени по другим налогам», – сказал он.

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Лудчак добавил, что в обращении также будут изложены просьбы о повышении тарифов и обеспечении выплат компенсаций за перевозку льготных категорий пассажиров.