Перевозчики оккупированного Крыма переругались из-за новых междугородних маршрутов

В оккупированном Крыму создание новых междугородних автобусных маршрутов привело к конфликту между перевозчиками. Об этом в Симферополе сообщил нелегитимный директор Ялтинской транспортной компании Зиновий Лудчак, передает сайт "Новости Крыма".

«Министерство транспорта Крыма согласовало открытие новых маршрутов с нарушением действующего порядка без проведения соответствующей экспертизы документов и без изучения пассажиропотока, что привело к конфликту между перевозчиками. Мы считаем, что этот вопрос нужно пересмотреть, и провести экспертизу всех новооткрытых рейсов», — заявил он.

Читайте такжеВ оккупированном Крыму собираются в два раза повысить стоимость проезда в транспортеЛудчак также отметил, что перевозчики обеспокоены отсутствием страховых компаний в Крыму.

«В Крыму до сих пор нет ни одной российской страховой компании. Это означает, что на сегодняшний день никто не может гарантировать клиентам и перевозчикам страховой случай. Полис купить можно, но при возникновении страхового случая обращаться фактически некуда. Так у местной компании, продающей полисы в Крыму, нет даже офиса, а есть некие представители без имени, должности, с мобильными номерами», - рассказал Лудчак.

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