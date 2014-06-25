В Донецкой области возобновили движение поездов на взорванном террористами перегоне

Железнодорожники возобновили движение поездов на перегоне Иловайск – Кутейниково Донецкой железной дороги.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственной администрации железнодорожного транспорта

«Вчера вечером железнодорожники возобновили движение поездов на перегоне Иловайск – Кутейниково Донецкой железной дороги, где 22 июня неустановленными лицами были подорваны пути во время следования следовании грузового поезда», - говорится в сообщении.

Также отмечается, что «к восстановительным работам, которые длились двое суток, были привлечены около 100 железнодорожников – электрики, путейщики, связисты, работники восстановительных поездов. Специальными средствами было поднято четырнадцать вагонов, которые сошли с рельс в результате подрыва»

«Всего путейщикам пришлось уложить 250 метров рельсошпальной решетки. Возобновить движение удалось 24 июня после 21:00», - сообщает пресс-служба.

Читайте такжеВ Запорожской области взорван железнодорожный мост

Как сообщал УНИАН, в воскресенье, 22 июня, в 15:35 на участке Иловайск - Кутейниково террористы взорвали пути. На момент взрыва по перегону двигался грузовой поезд № 2921 с грузом. В результате взрыва сошли с рельс 14 вагонов.