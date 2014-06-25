Взорванный мост на Запорожье восстановят за две недели

Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») планирует за две недели полностью завершить работы по восстановлению железнодорожного моста на участке Ореховская - Малая Токмачка Приднепровской железной дороги, который 24 июня был подорван неизвестными лицами.

Как сообщила пресс-служба «Укрзализныци», специалисты уже завершают проект восстановления моста.

В ведомстве отметили, что, по предварительным подсчетам, стоимость новых пролетных строений данного путепровода составит не менее 3 млн грн, и еще столько же будет стоить их установка.

В сообщении подчеркнули, что с конца мая этого года это уже не первый поврежденный железнодорожный мост.

«В связи с дестабилизацией ситуации в восточном регионе, увеличилось количество несанкционированных вмешательств в работу железнодорожного транспорта», - говорится в сообщении.

В частности, среди поврежденных искусственных сооружений - железнодорожные мосты парного и непарного путей через реку Северский Донец 942 км перегона Рубежная – Насвитевич, железнодорожный мост 26 км перегона Машчермет – Шпичкино, железнодорожные мосты парного и непарного путей через Северский Донецк 442 км перегона Ямполь - Северск, а также пешеходный мост на станции Красный Лиман, отметила пресс-служба.

По предварительным подсчетам, ориентировочная стоимость восстановительных работ указанных сооружений Донецкой железной дороги составляет более 20 млн грн.

Как сообщал УНИАН, 24 июня в 2:20 в дежурную часть Ореховского РО ГУМВД Украины в Запорожской области поступило сообщение о том, что неизвестные взорвали мост на выезде из города Орехов в сторону села Новоданиловка.

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Из-за подрыва приднепровская железная дорога изменила маршрут курсирования пассажирских поездов №569\570 Харьков – Бердянск – Харков, №211\212 Москва – Бердянск – Москва и №471\472 Днепропетровск, Кривой Рог – Бердянск – Днепропетровск, Кривой Рог через Запорожье, Федоровку, Великий Токмак, Бердянск.

«Укрзализныця» 24 июня за двое суток полностью восстановила движение на участке Иловайск-Кутейниково (Донецкая обл.) после взрыва железнодорожного пути, вследствие которого с рельсов сошло 14 грузовых вагонов.