Семь взрывов за сутки произошли на железнодорожных путях Донбасса

Так, неизвестные лица 24 июня совершили несанкционированное вмешательство в работу железной дороги на перегонах «Горловка - Пантелеймоновка» и «Горловка – Новобахмутовка» (территория обслуживания линейного отдела на станции Никитовка), «Караванная - Доля» (линейный отдел на станции Донецк), «Булавин - Дебальцево» (линейный отдел на станции Дебальцево). События зарегистрированы в Едином реестре досудебных расследований по признакам части 1 статьи 258 Уголовного Кодекса Украины - террористический акт.

Об этом пишет Остров.

В дежурную часть линейного отдела на станции Никитовка поступило сообщение от работников железной дороги о повреждении железнодорожных путей на перегонах «Горловка - Пантелеймоновка» в 19.20 и «Горловка - Новобахмутовка» в 19.49.

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Выездом следственно-оперативной группы установлено, что в обоих случаях взрывом повреждены высоковольтные опоры, которые перекрыли путь. Дополнительно разрушено 70 и 15 сантиметров железнодорожных рельсов.

В дежурную часть линейного отдела на станции Донецк поступило сообщение от работников железной дороги о том, что в 20.06 на перегоне «Караванная - Доля» произошел взрыв. Следственно-оперативная группа установила повреждения левой и правой нити главного пути. Пути разрушены на 50 метров в длину.

В дежурную часть линейного отдела на станции Дебальцево поступило сообщение от работников железной дороги о том, что в 22.10 произошел взрыв на перегоне «Булавин - Дебальцево». Повреждено первый, второй и третий путь. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.

Во всех случаях пострадавшие отсутствуют. Движение поездов через перегоны приостановлено. Проводятся ремонтные работы.

Утром 25 июня произошли взрывы на трех участках железнодорожных путей в городе Горловка.

В дежурную часть линейного отдела на станции Никитовка в 5.30, 6.55, 7.35 поступило три сообщения от работников железной дороги о том, что взрывами повреждены два стрелочных перевода и рельсы нечетного пути.

В двух случаях повреждены седьмой и девятый стрелочные переводы на станции Доломит. Сбоя в движении поездов не было.

В последнем случае взрывом повреждено 4 метра рельсов нечетного пути на перегоне «Делиивка - Никитовка». Движение поездов на перегонах приостановлено.

На местах происшествия работает следственно-оперативная группа. Пострадавшие отсутствуют. Проводятся восстановительные работы.