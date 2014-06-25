«Укрзализныця» отправит на отдых 15 тыс. детей железнодорожников

Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») планирует в текущем году отправить на отдых в ведомственные детские оздоровительные учреждения около 15 тыс. детей из семей железнодорожников, сообщили УНИАН в пресс-службе администрации.

«Планируется, что в 2014 году в ведомственных детских здравницах будет оздоровлено пятнадцать тысяч детей работников отрасли», - сообщает пресс-служба.

Согласно сообщению, из-за аннексии Крыма дети не смогут в этом году отдохнуть в лагерях «Лучистый», «Мрия» и «им. Юрия Гагарина», расположенных на полуострове.

Кроме того, в Донецкой и Луганской областях из-за боевых действий закрыты пять ведомственных детских здравниц, говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, сегодня в ведомственных оздоровительных детских учреждениях в различных уголках Украины отдыхают около 3000 детей.

Как сообщал УНИАН, в оздоровительных учреждениях железнодорожной отрасли в прошлом году отдохнули и прошли курс лечения 88 тыс. человек, из них 26,2 тыс. детей железнодорожников.

В 2013 году "Укрзализныця" увеличила расходы на реализацию и сохранение ряда льгот и социальных гарантий для работников железных дорог на 8,4% по сравнению с 2012 годом - до 5,7 млрд грн.