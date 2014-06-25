ЕК выделит 80 млн евро на восстановление аэронавигации на востоке Украины

Еврокомиссия через Европейскую организацию по безопасности аэронавигации (Евроконтроль) планирует выделить 80 млн евро на восстановление аэронавигационной инфраструктуры государственного предприятия обслуживания воздушного движения Украины («Украэрорух») на востоке Украины.

Как сообщил на брифинге и.о. главы «Украэроруха» Дмитрий Бабейчук, с соответствующим предложением выступил вице-президент еврокомиссии Сиим Калос.

«На сегодняшний день проходят консультации между Еврокомиссией и Евроконтролем о финансировании. Пока сумма около 80 млн евро», - сказал Бабейчук.

По его словам, средства будут направлены на восстановление объектов аэронавигационной инфраструктуры в Донецке, Луганске и Артемовске.

Как сообщал УНИАН, 29 мая Министерство инфраструктуры Украины отстранило от исполнения обязанностей председателя Государственного предприятия обслуживания воздушного движения Украины Юрия Чередниченко на время проверки хозяйственной деятельности предприятия. 5 июня Служба безопасности Украины возбудила дело против Чередниченко по подозрению в государственной измене.

19 июня Мининфраструктуры назначило Дмитрия Бабейчука исполняющим обязанности руководителя «Украэроруха».