«Укрзализныця» опровергает информацию о выплате денег фирмам, связанным с Януковичем

Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») опровергает информацию, опубликованную рядом СМИ, о действующих на железной дороге коррупционных схемах, связанных с компаниями экс-президента Виктора Януковича, сообщила пресс-служба ведомства.

«Укрзализныця» официально опровергает опубликованную в видеосюжете информацию и заявляет, что не осуществляет никаких финансовых выплат фирмам, связанным с предыдущим президентом», - говорится в сообщении.

«Укрзализныця» сообщила, что после прихода нового руководства в ведомство был издан ряд распоряжений о запрете договоров без снижения цены до 15% к уровню прошлого года. Также руководство проводит активную работу с кредиторами по уменьшению задолженности до 15%.

Согласно сообщению, новое руководство ведомства приняло решение о переходе на полное комплексное банковское обслуживание в государственный «Ощадбанк», что позволит обеспечить полный контроль за движением средств железнодорожной отрасли.

Относительно сотрудничества с Всеукраинским банком развития «Укрзализныця» сообщила, что из общей суммы привлеченных кредитов железными дорогами Украины задолженность перед банком составляет не более 2%, в основном это долгосрочные кредиты сроком погашения до 2017 года.

«Новое руководство «Укрзализныци» внимательно следит за тем, чтобы каждая копейка, которую зарабатывает отрасль на осуществлении грузовых и пассажирских перевозок, шла исключительно на ее развитие. И стратегия деятельности сегодня - максимально, где это возможно, выполнять работы своими силами и на собственных предприятиях, без привлечения посторонних фирм, которые будут только забирать деньги из отрасли», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 16 июня "Укрзализныця" с целью оптимизации расходной части своего бюджета приостановила действие договоров с поставщиками продукции для нужд железнодорожной отрасли, в частности, по закупке запасных частей. Также с целью оптимизации расходов «Укрзализныця» приняла решение об активном сотрудничестве с производителями, поставщиками продукции в части уменьшения уровня закупочных цен на материально-технические ресурсы, работы и услуги, в том числе по заключенным договорам.

Ранее Всемирный банк по делам Украины, Беларуси и Молдовы выразил готовность предоставить финансовую поддержку «Укрзализныце» по программе реформирования железнодорожной отрасли.

В сферу управления «Укрзализныци» входят Донецкая, Львовская, Одесская, Южная, Юго-Западная и Приднепровские железные дороги, а также предприятия и организации, обеспечивающие перевозку грузов и пассажиров. В начале апреля Кабмин назначил Бориса Остапюка новым генеральным директором «Укрзализныци».