Одесская железная дорога возобновила сообщение на участке Одесса-Березино

Одесская железная дорога (ОЖД) возобновила железнодорожное сообщение с населенным пунктом Березино (Одесская область), где в сентябре 2013 года на участке Одесса-Березино в результате сильных осадков произошел размыв железнодорожного полотна, сообщили УНИАН в пресс-службе дороги.

В пресс-службе отмечают, что движение на участке Арциз – Березино удалось открыть благодаря четкой и слаженной организации и выполнению работ сотрудники Одесской магистрали, а также личной поддержке генерального директора «Укрзализныци» Бориса Остапюка.

По данным пресс-службы, в работах были задействованы работники Белгород-Днестровской дистанции пути, дистанции сигнализации и связи, дистанции электроснабжения и другие работники.

По словам начальника ОЖД Виктора Фрунзы, приведенным в релизе, участок пути Арциз - Березино малоактивный, и железная дорога несет постоянные убытки по содержанию станции Березино. Однако, учитывая неоднократные обращения граждан, руководством «Укрзализныци» и ОЖД было принято решение о возобновлении движения поездов на данном участке.

Как сообщал УНИАН, ранее ОЖД планировала с 21 мая 2014 года возобновить железнодорожное сообщение с населенным пунктом Березино.

В сентябре прошлого года в результате сильных осадков в нескольких местах участка Одесса-Березино было размыто железнодорожное полотно. По этому участку курсировал прицепной вагон Одесса-Березино пассажирского поезда №686 Одесса – Измаил.

Справка УНИАН. Одесская железная дорога проходит через территорию Одесской, Николаевской, Херсонской, Кировоградской, Черкасской, Днепропетровской и Винницкой областей. На Одесскую железную дорогу приходится около 20% грузооборота и более 16% пассажирооборота железных дорог Украины.