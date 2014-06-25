На семи подорванных участках железной дороги возобновлено движение
Несмотря на сложные условия, железнодорожники продолжают обеспечивать движение поездов.
Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») возобновила движение поездов на семи перегонах Донецкой железной дороги, пострадавших в результате взрывов, сообщила УНИАН пресс-служба ведомства.
Как сообщает пресс-служба, 24 июня на перегоне Малая Токмачка - Ореховская посторонними лицами был совершен подрыв железнодорожного моста через автодорогу. В этот же день в 6:00 террористы взорвали путь перегона Огородный - Ново-Кондрашевская и в 6:10 однопутный участок перегона Краснозеровка - Огородный. На обоих участках движение поездов восстановлено 24 июня соответственно в 10:20 и 10:40.
На перегоне Пантелеймоновка - Горловка в этот же день в 19:00 неизвестные подорвали четные и нечетные пути, были повреждены опоры контактной сети. В 23:15 железнодорожники возобновили движение по нечетным путям, а 25 июня в 5:17 – по четным.
На перегоне Горловка - Новобахмутовка в 20:00 посторонними лицами была подорвана четная колея с нарушением габарита и повреждением опоры контактной сети. Движение по четной колее возобновлено 25 июня в 1:40, а в 3:02 - нечетной.
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На перегоне Доля - Караванная в 20:05 подорвали однопутный участок железной дороги. Движение поездов восстановлено 25 июня в 14:00.
На перегоне Дебальцево - Булавин в 21:42 подорвали первый главный путь с нарушением габаритов. Движение поездов восстановлено 25 июня в 11:30.
Утром 25 июня в 05:30 на станции Доломит (Донецкая область) подорвали стрелочный перевод. Движение поездов восстановлено в тот же день в 14:30.
На перегоне Делиивка - Никитовка в 06:45 посторонними лицами совершен подрыв нечетного пути. Движение возобновлено 25 июня в 13:30.
«Несмотря на сложные условия, железнодорожники продолжают обеспечивать движение поездов, в максимально сжатые сроки восстанавливая поврежденные пути, мосты и путепроводы. Кроме этого, путейщики проводят дополнительные осмотры пути», - сказано в сообщении.
Как сообщал УНИАН, «Укрзализныця» планирует до 9 июля полностью завершить работы по восстановлению железнодорожного моста на участке Ореховская - Малая Токмачка Приднепровской железной дороги, который 24 июня был подорван неизвестными лицами.