На семи подорванных участках железной дороги возобновлено движение

Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») возобновила движение поездов на семи перегонах Донецкой железной дороги, пострадавших в результате взрывов, сообщила УНИАН пресс-служба ведомства.

Как сообщает пресс-служба, 24 июня на перегоне Малая Токмачка - Ореховская посторонними лицами был совершен подрыв железнодорожного моста через автодорогу. В этот же день в 6:00 террористы взорвали путь перегона Огородный - Ново-Кондрашевская и в 6:10 однопутный участок перегона Краснозеровка - Огородный. На обоих участках движение поездов восстановлено 24 июня соответственно в 10:20 и 10:40.

На перегоне Пантелеймоновка - Горловка в этот же день в 19:00 неизвестные подорвали четные и нечетные пути, были повреждены опоры контактной сети. В 23:15 железнодорожники возобновили движение по нечетным путям, а 25 июня в 5:17 – по четным.

На перегоне Горловка - Новобахмутовка в 20:00 посторонними лицами была подорвана четная колея с нарушением габарита и повреждением опоры контактной сети. Движение по четной колее возобновлено 25 июня в 1:40, а в 3:02 - нечетной.

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На перегоне Доля - Караванная в 20:05 подорвали однопутный участок железной дороги. Движение поездов восстановлено 25 июня в 14:00.

На перегоне Дебальцево - Булавин в 21:42 подорвали первый главный путь с нарушением габаритов. Движение поездов восстановлено 25 июня в 11:30.

Утром 25 июня в 05:30 на станции Доломит (Донецкая область) подорвали стрелочный перевод. Движение поездов восстановлено в тот же день в 14:30.

На перегоне Делиивка - Никитовка в 06:45 посторонними лицами совершен подрыв нечетного пути. Движение возобновлено 25 июня в 13:30.

«Несмотря на сложные условия, железнодорожники продолжают обеспечивать движение поездов, в максимально сжатые сроки восстанавливая поврежденные пути, мосты и путепроводы. Кроме этого, путейщики проводят дополнительные осмотры пути», - сказано в сообщении.

Как сообщал УНИАН, «Укрзализныця» планирует до 9 июля полностью завершить работы по восстановлению железнодорожного моста на участке Ореховская - Малая Токмачка Приднепровской железной дороги, который 24 июня был подорван неизвестными лицами.