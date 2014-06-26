Украинцы будут платить за парковку с помощью мобильного

Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства планирует внедрить оплату сбора за места для парковки транспортных средств с помощью мобильных телефонов, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Согласно сообщению, разработанные Минрегионом изменения в правила парковки транспортных средств по внедрению такого способа оплаты правительство одобрило на заседании 25 июня.

В министерстве отмечают, что на сегодняшний день в Украине существует оплата парковки оператору, с помощью паркоматов или въездных-выездных терминалов и путем покупки абонемента.

«Однако, по словам специалистов, органы местного самоуправления и коммунальные предприятия жалуются, что для оборудования парковок паркоматами и терминалами необходимо потратить значительные средства, которые в местных бюджетах отсутствуют. Тем более, срок окупаемости таких устройств очень длительный», - сказано в сообщении.

По данным ведомства, на текущий момент в стране есть потребность в установлении около 2,1 тыс. паркоматов и терминалов средней стоимостью около 30 тыс. грн, что в целом составит 63 млн грн расходов из бюджета.

В свою очередь, оплата парковки с помощью мобильных телефонов или других портативных технических средств не требует привлечения бюджетных средств. При этом внедрение такого способа оплаты позволит ежегодно пополнять местные бюджеты почти на 500 млн грн от сбора за места для парковки автомобилей (сейчас этот показатель составляет 85 млн грн).

«Такой способ оплаты является удобным как для водителей, так как они получат возможность быстро оплатить фактическое время парковки, не переплачивая при этом лишние деньги, так и для органов местного самоуправления, которые благодаря такому механизму оплаты получат возможность управлять процессом организации десятков тысяч мест для парковки», - отмечает пресс-служба.

«Еще один «плюс» «мобильной парковки» заключается в том, что доходы от сферы парковки в полном объеме будет поступать в бюджеты, поскольку такой вид уплаты исключает сокрытие реального поступления средств», - говорится также в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 19 июня президент Украины Петр Порошенко подписал закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно парковки транспортных средств». Данный закон предусматривает штраф от 8 до 12 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан за неуплату водителем транспортного средства стоимости услуг по пользованию площадками для платной парковки, оборудованными парковочными автоматами и другими техническими средствами, обеспечивающими контроль за парковкой, или автоматическими въездными и выездными терминалами.

Кроме того, парковка транспортных средств в местах, предназначенных для бесплатной парковки транспортных средств, лицами, не имеющими льгот, влечет за собой наложение штрафа на водителей транспортных средств от 15 до 18 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан.