С 1 июля между Киевом и Харьковом будет курсировать еще один скоростной поезд

Государственное предприятие «Украинская железнодорожная скоростная компания» (УЖСК), являющееся оператором скоростных поездов, с 1 июля назначило дополнительный скоростной поезд категории "Интерсити+" №724/723 по маршруту Киев-Харьков-Киев в связи с повышенным спросом на перевозки по этому маршруту.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця»).

По данным пресс-службы, поезд будет курсировать ежедневно, кроме субботы.

Согласно сообщению, поезд №724 сообщением Киев-Харьков будет отправляться из столицы в 13:36 и прибывать в Харьков в 17:53. В обратном направлении поезд №723 будет отправляться из Харькова в 13:16 и прибывать в столицу в 17:53.

Поезд будет курсировать с остановками на станциях Дарница, Миргород и Полтава-Киевская.

«Билеты уже в продаже на сайте http://booking.uz.gov.ua/ и во всех железнодорожных кассах», - подчеркнули в пресс-службе.

Как сообщал УНИАН, "Укрзализныця" с 1 июля 2014 года запускает скоростной электропоезд ЭКр1 производства Крюковского вагоностроительного завода №761/762 по маршруту Киев-Одесса.

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«Укрзализныця» 29 апреля после модернизации выпустила в рейс по маршруту Киев-Харьков скоростной поезд категории "Интерсити+" – первый из 10 имеющихся поездов; 6 мая – вернула еще один поезд на маршрут Дарница-Киев-Львов, 15 мая – поезд Киев-Днепропетровск, 24 мая – второй состав поезда по маршруту Киев-Харьков, 1 июня – поезд Киев-Запорожье-Киев. Кроме того, начиная с 1 июня, «Укрзализныця» продлила маршрут скоростного поезда №741/742 Киев-Львов до Трускавца.

Также «Укрзализныця» с 1 июня 2014 года изменила нумерацию скоростных поездов "Интерсити+", в частности, нумерация всех поездов данной категории начинается с цифры 7, вторая же цифра означает направление: цифра 1 – донецкое направление, 2 – харьковское, 3 – днепропетровское, 4 – львовское.

Справка УНИАН. С мая 2012 года в Украине со скоростью до 160 км/час начали курсировать скоростные межрегиональные электропоезда производства южнокорейской компании Нyundai Rotem, связав Киев с Харьковом и Львовом. Затем география курсирования поездов Нyundai была расширена.

Оператором скоростных поездов является государственное предприятие «Украинская железнодорожная скоростная компания» (УЖСК), которое оперирует 10 межрегиональными электропоездами производства Hyundai Rotem, двумя чешскими двухэтажными межрегиональными поездами двойного тока Skoda и двумя электропоездами ЭКр1 производства Крюковского вагоностроительного завода.