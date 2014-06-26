Из-за боевых действий на Донетчине пострадали 6 железнодорожников, один погиб

Об этом сообщила УНИАН пресс-служба дороги.

В частности, по данным пресс-службы, двое охранников железнодорожной станции Ясиноватая пострадали от разбойного нападения. Монтер пути и составитель поездов, выполняя свою работу, получили осколочные ранения во время артиллерийского обстрела на станции Славянск. На станции Красный Лиман на рабочем месте от взрыва погиб машинист электропоезда, осколком был травмирован помощник машиниста.

Кроме того, из-за подрыва железнодорожного моста через реку Северский Донец на перегоне Ямполь - Северск, погиб двенадцатилетний подросток, живущий неподалеку, говорится в сообщении.

«В сложных и опасных условиях, сложившихся на Донеччине, выполнение служебных обязанностей требует от железнодорожников невероятного мужества. Однако работники железных дорог делают все от них зависящее, чтобы обеспечить движение пассажирских и грузовых поездов», - отметили в «Укрзализныце».

Как сообщал УНИАН, «Укрзализныця» возобновила движение поездов на семи перегонах Донецкой железной дороги, пострадавших в результате взрывов.

Генеральная прокуратура Украины признала самопровозглашенные «Донецкую народную республику» и «Луганскую народную республику» террористическими организациями. По факту создания террористических организаций уже открыты уголовные производства.

Справка УНИАН. Донецкая магистраль является составной частью "Укрзализныци". ДЖД обслуживает территории Донецкой, Луганской, частично Запорожской, Днепропетровской и Харьковской областей. Эксплуатационная длина магистрали составляет 2,813 тыс. км (около 13% общей длины железных дорог Украины).