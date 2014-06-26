Россия предложила Беларуси пускать поезда в обход Украины

«Российские железные дороги» (РЖД) после подрывов путей на Донецкой железной дороге предложили изменить маршруты трех пассажирских поездов формирования «Белорусских железных дорог» и пустить их по территории России в обход Украины, сообщил РИА Новости источник в РЖД.

"В связи с напряженной ситуацией на Донецкой железной дороге была отправлена телеграмма «Белорусским железным дорогам» с предложением пустить в обход территории Украины поезда № 390/389 Минск-Анапа, № 46/45 Минск-Минеральные Воды и № 302/301 Минск-Адлер. Сейчас эти поезда идут через Харьков, Купянск, Тополи, Валуйки. Предлагается изменить на маршруты через Красное, Смоленск, Брянск, Воронеж, Ростов", — сообщил источник.

По данным собеседника агентства, предложение РЖД получило поддержку, и в июле будет открыта продажа на эти поезда, следующие новым маршрутом. Источник добавил, что поезда будут проводить несколько больше времени в пути из-за такого обходного маршрута, но так будет безопаснее для пассажиров.

Как сообщал УНИАН, боевики, которых поддерживает Россия, участили нападения на железнодорожные пути на востоке Украины. В частности, за сутки с 24 по 25 июня на участках Донецкой железной дороги произошло семь случаев подрывов железнодорожных путей.

24 июня в 2:20 в дежурную часть Ореховского РО ГУМВД Украины в Запорожской области поступило сообщение о том, что неизвестные взорвали мост на выезде из города Орехов в сторону села Новоданиловка

22 июня, в 15:35 на участке Иловайск - Кутейниково Донецкой железной дороги террористы взорвали пути. На момент взрыва по перегону двигался грузовой поезд № 2921. В результате взрыва сошли с рельс 14 вагонов.