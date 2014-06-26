Россия предложила Беларуси пускать поезда в обход Украины
РЖД предлагает пустить белорусские поезда по территории РФ
«Российские железные дороги» (РЖД) после подрывов путей на Донецкой железной дороге предложили изменить маршруты трех пассажирских поездов формирования «Белорусских железных дорог» и пустить их по территории России в обход Украины, сообщил РИА Новости источник в РЖД.
"В связи с напряженной ситуацией на Донецкой железной дороге была отправлена телеграмма «Белорусским железным дорогам» с предложением пустить в обход территории Украины поезда № 390/389 Минск-Анапа, № 46/45 Минск-Минеральные Воды и № 302/301 Минск-Адлер. Сейчас эти поезда идут через Харьков, Купянск, Тополи, Валуйки. Предлагается изменить на маршруты через Красное, Смоленск, Брянск, Воронеж, Ростов", — сообщил источник.
По данным собеседника агентства, предложение РЖД получило поддержку, и в июле будет открыта продажа на эти поезда, следующие новым маршрутом. Источник добавил, что поезда будут проводить несколько больше времени в пути из-за такого обходного маршрута, но так будет безопаснее для пассажиров.
Как сообщал УНИАН, боевики, которых поддерживает Россия, участили нападения на железнодорожные пути на востоке Украины. В частности, за сутки с 24 по 25 июня на участках Донецкой железной дороги произошло семь случаев подрывов железнодорожных путей.
24 июня в 2:20 в дежурную часть Ореховского РО ГУМВД Украины в Запорожской области поступило сообщение о том, что неизвестные взорвали мост на выезде из города Орехов в сторону села Новоданиловка
22 июня, в 15:35 на участке Иловайск - Кутейниково Донецкой железной дороги террористы взорвали пути. На момент взрыва по перегону двигался грузовой поезд № 2921. В результате взрыва сошли с рельс 14 вагонов.