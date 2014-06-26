На границе Украины и Польши открыли пункт пропуска «Угринов-Долгобычув»

Сегодня на границе Украины и Польши начал работу новый международный пункт пропуска «Угринов-Долгобычув», сообщили УНИАН в Государственной пограничной службе Украины.

В сообщении отмечается, что уже в 14 часов в пункте пропуска начались пропускные операции.

Пункт пропуска расположен на украинско-польском участке государственной границы на территории Польши неподалёку от населенного пункта Угринов Сокальского района Львовской области. Во время проведения финальной части чемпионата Европы по футболу в 2012 году он функционировал в течение 6 недель.

В Госпогранслужбе отмечают, что проектная пропускная способность данного объекта составляет до 4 тысяч транспортных средств и 12 тысяч человек в сутки, а особенность пункта пропуска заключается в том, что украинские и польские контролирующие органы будут осуществлять в нем общий контроль. Для осуществления оформления украинским пограничникам и таможенникам выделены рабочие места площадью около 560 квадратных метров.

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Пока в открытом пункте пропуска обустроено и готовы к использованию 14 полос движения (проект рассчитан на 18 полос), из которых по 7 полос на въезд и выезд из Украины. В общей сложности для легковых автомобилей будут действовать по 4 полосы в каждом направлении, для автобусов по 1 полосе, а для автомобилей до 3,5 тонн по 2. В состоянии строительства находятся по 2 полосы в каждом направлении для грузовых автомобилей (TIR).

«Также к пункту пропуска подведены необходимы инженерные сети, в частности водопровод, канализация, очистительные сооружения, линии электросетей и коммуникации. Сегодня это самый современный автомобильный пункт пропуска на границе Украины и стран ЕС», - говорится в сообщении.